館長赴中登機前開酸 向「偶像沈伯洋的父親」看齊

網紅「館長」陳之漢今天下午到桃園機場搭機前往中國上海，他說，此行主要目的是看看中國的經濟狀況，在當地開直播，讓臺灣人看到中國的現況。（記者朱沛雄攝）

2025/06/10 17:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕網紅「館長」陳之漢今天下午搭機前往中國上海，他登機前受訪說，此行主要目的是看看中國的經濟狀況，在當地開直播，讓台灣人看到中國的現況。

館長下午到桃園機場搭機，在登機前接受媒體聯訪說，此行要向他的偶像沈伯洋的父親看齊，看看中國大陸目前的狀況，主要是去看他們的經濟狀況，中國人民吃什麼玩什麼，然後順便推廣一下，看看高鐵有沒有靠背、是不是餐餐吃榨菜。台灣近來對立嚴重，民進黨最大的題材是恐中、仇中，如果我去有開直播，台灣人大家都會看到現況。

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至於會不會擔心開直播台灣民眾看不到？館長說，長期以來，台灣網路都在說他們禁止翻牆，根據他的了解，中國根本不禁止翻牆，只是要多付一個叫VPN的費用。有非常多的台灣人已經過去拍非常多的片，也有人在那邊做YouTube直播，很多人都去那邊拍片，甚至也有問兩岸的問題，沒有人被封，影片也沒有被下架。

館長說，兩岸交流是重點，他這輩子沒想會去中國大陸，他對中國是多麼的仇視，民進黨以前跟講的他都信，在這一、兩年他看網路怎麼都跟講的都不一樣，加上最近台灣民眾現在對立的真的很嚴重，他這一趟自己花錢去中國，把真相帶給大家看，讓所有台灣人看看他過去會又怎麼樣，那如果没事，那大家都過去多多了解。

對於加入在野大聯盟一事，館長回應，2023年藍白沒有合作是個很大的遺憾，不然今天總統不會是賴清德，台灣不會演變成這樣，柯文哲也不會被羈押，所以他決定加入在野大聯盟。在野大聯盟成員有藍有白，有很多很強的「KOL」，大家結合起來把台灣人民的心團結起來，在野一定要合作要把台灣救回來。

民進黨不分區立委沈伯洋的父親遭爆料，公司從2008年以來共計1萬9041筆交易中「近7成5都是來自中國，金額上看17億元。館長下午回應媒體詢問，狠酸沈伯洋「熊貓就熊貓不要扮黑熊嘛」，他說，賺中國錢不可恥，問題是每天都追著人打，現在自己被抓到了，民進黨賺中國錢就叫做貿易，我們去中國做直播就叫做統戰，這是什麼道理？

網紅「館長」陳之漢搭機赴中國上海。（記者朱沛雄攝）

「館長」陳之漢登機前接受聯訪開酸。（記者朱沛雄攝）

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