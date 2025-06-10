綠營要求罷免活動恪守行政中立 桃市府諷：中央官員下鄉宣講將引以為鑑

民進黨議員許家睿於市議會臨時動議時提案，要求桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政，被在場藍營議員全體否決。（桃園市議會國民黨團提供）

2025/06/10 17:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罷團今（10）日到桃園市選委會補件時，點名市長張善政保持行政中立，民進黨議員許家睿也於市議會臨時動議時提案，要求桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政，被在場藍營議員全體否決；對此，桃園市政府回應，行政中立法已有明確規範行政中立，不需要透過議會的決議，更諷「近期中央官員疑似動用行政資源下鄉宣傳大罷免，市府將引以為鑑、謹記在心」。

桃市府表示，行政中立法已有明確規範，並不需要透過議會的決議，張善政與市府團隊自當遵守，「難道提案沒有過，就不需行政中立嗎」，既然法律明定行政中立，特定政黨理應自行了解相關規範，而非藉由議會進行政治操作，甚至散播不實訊息，製造無謂的紛爭。

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桃市府也強調，對於外界普遍認為的行政不中立案例，他們始終保持高度警覺，例如2022年選舉期間，前市長鄭文燦被質疑動用公務車接送候選人、於官邸宴請選舉相關人士，以及近期部分中央官員疑似動用行政資源下鄉宣傳大罷免等，這些都是值得引以為鑑的具體情境，市府一定會謹記在心。

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