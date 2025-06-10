藍指沈父7成5生意來自中國 沈伯洋批：開地圖砲抹紅中南美台商

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/10 17:06

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨今（10日）指稱，民進黨立委沈伯洋父親的公司，自2008年以來共計1萬9041筆交易中，近7成5都來自中國、營業額上看17億元。對此，沈伯洋強調，國民黨連日應和中國，開地圖砲大量「抹紅」台灣人，但他們家是中南美台商，將其抹紅是滑天下之大稽。

國民黨接連兩天召開記者會指控「賺紅錢」。沈伯洋今受訪表示，從香港大公報、文匯報滿版攻擊，加上國台辦制裁，許多台灣媒體也跟上；國民黨部可能有點緊張，因為報導指出台灣有在地協力者，國民黨可能怕大家忘記他們與中國站在一起，緊急連續兩天召開記者會應和中國。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，他們家是中南美台商，要把中南美台商抹成紅的，真的是滑天下之大稽，若按照國民黨標準，衣服有中國製的就是在賺紅錢，有訂製中國商品都是賺紅錢；但是，中南美台商不代表沒有任何風險，因為幫中南美國家訂東西也可能到中國跑單，這就有一定程度的風險。

此外，媒體聯訪期間，國民黨立委徐巧芯行經時向沈喊出「中國紅熊」。沈伯洋幽默回應，「說我是熊、我沒有意見，畢竟我創立黑熊學院」；但沈強調，國民黨仍無法回應親中事實，亦無法回應通過的諸多利中法案，如今就是開地圖砲，稱任何向中國買過貨、訂過貨的都是紅的，若按此標準，全台灣紅的人太多了。

沈伯洋表示，他已多次說明，統戰就是風險控管，有風險高、低，不能一概把人當做「中共同路人」，但國民黨藉此方式大量抹紅台灣人，相信人民眼睛是雪亮的，徐巧芯的說法只是替其罷免案添柴火而已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法