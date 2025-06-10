挺傅議員竟稱大罷免讓犯罪增加！徐榛蔚縣政質詢拿來幫尪說好話......

徐榛蔚、韓林梅10日在議會唱雙簧，替傅崐萁抱屈說好話、指責民進黨、批評大罷免。（圖翻攝自花蓮縣議會YT）

2025/06/10 18:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被視為掀起大罷免浪潮「首惡」的國民黨立院黨團總召傅崐萁，其罷免案二階連署達成率169%，全國名列前茅，本以為自己在地方非常穩的傅崐萁也不由得著急，近期積極「回防」花蓮，勤跑過去他鮮少參與的地方行程、大肆進行政治宣傳，引發外界熱議。不僅如此，傅崐萁的夫人、現任花蓮縣長徐榛蔚今天還在議會利用答詢時間幫老公抱屈說好話，更與藍營地方議員唱起雙簧，指責大罷免的不是，讓外界看了相當傻眼。

今天（10日）上午花蓮縣議會進行縣政質詢，藍營議員韓林梅在質詢台上突然提起大罷免，竟暗示大罷免導致偷竊、殺人等犯罪增加，「我們親自走訪基層的時候，很多的百姓都會傅崐萁縣長非常的肯定，而且也認為政黨不應該對立，造成花蓮人民的恐慌。目前碰到很多這個偷竊、殺人……犯罪的案件陸陸續續的在增加，我就覺得非常的憂心，因為只要不信任、不安定就會造成恐懼，只要有恐懼就會造成混亂，只要有混亂就會造成犯罪……那為什麼要搞這個大罷免？」

請繼續往下閱讀...

接著在徐榛蔚上台接受質詢前，韓林梅提起傅崐萁最近跑到民眾婚禮、親自送遊覽車、社區長照據點、學生畢典等場合占用大家寶貴時間積極宣傳的「政績」，也就是財劃法修正通過「為花蓮爭取每年161億」，做球給徐榛蔚。而徐榛蔚也接球，趁機為老公抱屈說好話，稱財劃法修法是大家所樂見的事，過去賴清德當台南市長時也希望這麼做，但換了位置就換了腦袋，中央就是捨不得把錢撥給地方。

另外，行政院長卓榮泰日前視察屏東勝利星村，提到刪除地方補助議題，並說審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，這不是報復心態，而是「輪迴」，引發藍營縣市長不滿。徐榛蔚今天也提到此事，與韓林梅唱起雙簧，痛罵卓揆，「這講話可以這麼講的嗎？行政院長可以不用負責任嗎？什麼叫聽話的縣市優先協助，不聽話的就支持了？這明明就是分大小，明明就是製造對立！」、「民進黨開始執政對地方大小眼，這也更證明了財劃法修訂非常重要」。

對此，政治工作者周軒今下午在臉書轉發質詢影片，「今天花蓮縣長徐榛蔚，公然在花蓮縣議會備詢時，幫傅崐萁求情反罷免……我看了影片，實在要昏倒，怎麼有一個縣長可以做到這樣的程度？傅崐萁是不是真的很不穩？」

無黨籍花縣議員楊華美今天也發文吐槽：「嘆為觀止！今天花蓮縣政總質詢，好像某人的粉絲應援會！縣長、議員齊聲讚頌某位立委，仿佛百年難得一見的英才！一問一答形容得好像沒有這位，國家就會滅亡，罷免這位就是天理不容，讓人一度以為我們不是在議事廳，而是在某場競選造勢晚會。」

楊華美直言，「縣長是行政首長，不是立委競選總幹事；議員是民意代表，可不是某人的應援團。這三不五時來個幾句的，造神運動、偶像崇拜，請問是跟縣政有一點皮毛的關係嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法