罷免顏寬恒安全門檻還差3千件! 陳柏惟：拜託讓我的頭皮能見光

陳柏惟po出光頭合成圖，拜託選民「大家一人再拉兩份，讓我的頭皮能見光。」（擷自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書）

2025/06/10 16:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕依台中市選委會及中選會罷免期程，最快本週就要公布中二選區罷免藍委顏寬恒連署是否過關，「中二解顏」發言人林宣宏強調，「這禮拜一定會公布結果」，預期扣除1階提議不得為連署人等無效份數，還需在10天內補齊3千件連署才能順利進入3階投票，而前立委陳柏惟表示，「大家一人再拉兩份，讓我的頭皮能見光。」

中二選區罷免藍委顏寬恒由童香蘭領銜，中選會律定罷免連署法定門檻30278份，「中二解顏」已提交33099份但需扣除無效份數，估計需在公布審查結果後，補至安全門檻130%份數（39362份），罷團目標是衝刺到37777份安全目標，到本週還差3千件，林宣宏說，如果能夠再找出「想要寫，而不願意出來的選民」，就有機會達成補件目標。

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中二選區前立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，網友紛紛敲碗稱要看到「大罷免大光頭」、我們要看到光頭Q，對此，陳柏惟今天表示，大家看我還沒剃頭，就知道目前還沒成功過關，希望大家一人再拉兩份，讓我的頭皮能見光，家鄉也能看見天光。

陳柏惟說，很感謝「中二解顏」罷團志工，這些站出來對抗的百姓公民，出自於對家鄉的愛，而自己許下「罷顏第2階段成功過關就剃頭」承諾，從來不是為了自己，是為了對這個選區仍有期許的百姓，他們不希望代表選區民代，有助理費爭議，不希望選區民代承諾力拚中配四年拿身分證，也不希望選區民代是傅隨組織只會跟著舉手。

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