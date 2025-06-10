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    羅智強稱造謠退出政壇！下秒誣指要監控中配 沈伯洋：趕快辭一辭！

    沈伯洋要羅智強和傅崐萁趕快辭一辭，省掉大家來罷免。（資料照）

    沈伯洋要羅智強和傅崐萁趕快辭一辭，省掉大家來罷免。（資料照）

    2025/06/10 20:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋父親過去在中國經商的事近日成為藍白攻擊箭靶，國民黨還連2天開記者會猛攻。今天立院舉行朝野協商時，國民黨團總召傅崐萁、立委羅智強又誣指沈伯洋想要「監控中配」、「在美國、台灣都有房子」，讓沈伯洋怒轟：「這兩位趕快辭職！省掉大家大罷免！」

    近期沈伯洋及其父親遭親中港媒、中國國台辦、台灣特定媒體和藍白圍剿，指控沈伯洋家族背地「賺紅錢」，嘴上喊「抗中保台」，酸沈伯洋創辦的「黑熊學院」是「中國熊」。儘管沈伯洋已多次清楚回應相關質疑、駁斥莫須有指控，但抹黑攻擊仍鋪天蓋地而來。國安單位分析報告顯示此為「兩岸聯手」鎖定攻擊我國會議員首例。

    沈伯洋今下午在臉書發文透露，今天召開朝野協商時，羅智強稱「造謠（的話）退出政壇」，「太好了！之前我根本就沒有講過要監控中國配偶，結果紅媒直接下一個標題『難道沈伯洋要監控中配？』，然後羅智強直接造謠『沈伯洋要監控中配！』坐在羅智強隔壁的傅崐萁，也直接造謠，說我在美國和台灣都有房子，結果我一棟都沒有。」

    沈伯洋表示，羅智強自己說造謠者就退出政壇，「快點，羅智強和傅崐萁，現在兩位都趕快辭職！省掉大家大罷免！以後遇到都提醒他們一下。」

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