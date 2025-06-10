侯漢廷爆料史哲文化部長任內 濫用公務車去推拿診所

侯漢廷爆料史哲上班日下午5點半搭公務車去推拿診所。（侯漢廷提供）

2025/06/10 16:14

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真不是推拿！侯漢廷指控濫用公務車 史哲親解真相

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，新黨籍台北市議員侯漢廷今（10日）爆料，史哲過去擔任文化部長期間，搭乘公務車去推拿診所，「史哲，濫用公務車，請下台」！

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「若要人不知，除非己莫為！」侯漢廷今於臉書發文表示，史哲擔任文化部長期間，上班日下午5點半，搭乘公務車至推拿診所，這與之前監察委員搭公務車看牙如出一轍。

侯漢廷批評，史哲搭乘文化部專用座車去推拿算什麼公務？研究青草文化嗎？過去有前雲林消防局長私用公務車遭彈劾，還被起訴判刑；台南市府民族事務委員會主委濫用公務車遭起訴判刑。法務部，監察院，辦不辦？

侯漢廷說，將會向北檢和監察院告發；他也批評，除了李俊俋等一干監委，如今還有史哲，加入「貪污背信公器私用公務車」俱樂部，民進黨佔納稅人便宜的自私性格都一個樣，全體民眾等著看法務部檢察官執法標準是否一致。

侯漢廷爆料史哲上班日下午5點半搭公務車去推拿診所。（侯漢廷提供）

侯漢廷爆料史哲上班日下午5點半搭公務車去推拿診所。（侯漢廷提供）

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