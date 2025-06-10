中配亞亞稱「已帶女兒回中國」 八炯：還差父子辦中共身分證入籍

中配亞亞上週發布影片，宣稱已把女兒「小當歸」帶到中國團圓，但影片內容被反共網紅「八炯」點出「1盲點」吐槽，引發眾人熱論。（圖擷取自「亞亞兩岸親」中國抖音）

2025/06/10 16:50

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因發表武統台灣言論，被移民署廢止居留許可，並在今年3月被依法強制驅逐出境，讓她氣得控訴台灣人害得她與家人面臨「萬劫不復的深淵」。時隔數月，亞亞再度發布影片，宣稱已把女兒「小當歸」帶到中國團圓，但影片內容被反共網紅「八炯」點出「1盲點」吐槽，引發眾人熱論。

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據了解，中配亞亞獨自被驅逐回中國後，就不斷被大量中國網友質問她為何不將孩子帶回中國讀書、生活，真正回歸強大又先進的祖國懷抱。對此，亞亞上周在抖音帳號「亞亞兩岸親」

發布影片正式回應相關問題，除了強調「母女的團聚，從不續要向任何人報備」，還諷刺提問網友，「問這些問題裡面啊，100個有98個是私密帳號。」

同時，她還在影片曬出自己抱著一束花，與雙親一起現身在福州長樂機場，等待迎接心愛女兒「小當歸」的畫面，還表示自己當時無比激動，「2個月的分離讓我的手臂變得空蕩，此刻懷中的花束沉甸甸地壓著心跳，捧著花的手一直在發抖，2個月沒見，小傢伙是不是又長高了？頭髮紮得整齊嗎？書包會不會太重？」。

另有許多中國網友向亞亞提問，「小當歸」此次赴中是否確定就此在中國讀書，亞亞並未給明確回應，僅聲稱「現在在湖南省，歡迎來郴州送花」。對此，八炯8日發布一段影片，分析亞亞公開的接機畫面，推測「小當歸」並非回到中國去讀書，只是單純前往中國探望媽媽而已，「看這個明顯可以發現，不是回深淵定居讀書哦。」

八炯直言，如果亞亞是讓「小當歸」回深淵讀書的話，肯定是跟她2個哥哥一起去，不會只有「小當歸」一個人跑到中國福建找媽媽，由此可見舔共中配的「精神勝利法」又贏了一次。另外，八炯也提出質疑，為什麽亞亞一家人不敢公開宣誓，讓家中3子女辦中共身份證，「又不是不能辦，硬要搞特別是吧？為什麽你們總是心口不一呢？」

八炯還在Threads發文吐槽，「恭喜舔共武統中配亞亞，帶女兒當歸中國了。還差2個兒子與父親回福州辦中共身分證入籍。」

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