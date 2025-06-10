控涂權吉抹黑SRF電廠議題 黃世杰：仍在司法程序中

黃世杰（後排右３）聲明指出，報導中提到高檢署駁回再議、予以不起訴處分，僅是選前多月，其助理收到涂權吉製作的「其中1張」抹黑文宣後，到警察局報案的結果。（資料照）

2025/06/10 16:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕媒體報導法務部次長黃世杰指控桃園市立委涂權吉影射他「有條件支持」SRF電廠進駐，「桃檢作出不起訴處分，黃世杰聲請再議，高檢署駁回確定，全案落幕」一事，黃世杰今發聲明強調，該報導與實情顯有落差，相關案子仍在司法程序中，盼有心人士切莫混淆是非。

去年1月間，立委選舉桃園市第二選區選情緊繃，3家SRF固體再生燃料發電廠進駐觀音的桃園科技工業園區成為藍、綠政黨攻防焦點，當時民進黨候選人黃世杰不滿國民黨候選人涂權吉以掐頭去尾、剪接而成的公文文字，以文宣抨擊他對SRF的態度，當時由行政院副院長鄭文燦等人陪同，到桃園地檢署按鈴控告涂違反選舉罷免法及刑法加重誹謗罪。

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黃世杰聲明指出，報導中提到高檢署駁回再議、予以不起訴處分，僅是選前多月，某位助理收到涂權吉製作的「其中1張」抹黑文宣後，到警察局報案的結果，至於涂權吉在臉書貼文抹黑及發表大量不實指控等涉嫌違反選罷法的行為，黃世杰在去年1月10日向桃園地檢署正式按鈴申告並提出事證，台高檢署也已於今年5月26日回函：「原檢察官未予查明詳情，請另行分案查明辦理」。

黃世杰強調，選舉期間激烈交鋒是常有的事，但絕不包含信口抹黑，更不應該把扭曲事實當成選舉常態，對自己言行負責，是他一貫的堅持，也是讓民主社會走在正軌的唯一途徑。

黃世杰也說，本案全權委由律師處理，他會秉持端正選風的信念，並給檢察官純淨辦案空間，尊重司法的判斷。

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