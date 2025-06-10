南投首批青宅4成中籤者棄權 林憶如：縣府後續規劃借鏡

南投縣首批青年住宅45戶，有19位中籤民眾棄權。（記者張協昇攝）

2025/06/10 16:20

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首批青年住宅已完工，縣府建設處長張洲滄今（10日）表示，第一期青年住宅有19位中籤民眾棄權，正安排備取民眾進行看屋，議員林憶如認為有約4成中籤民眾棄權，應作為縣府後續規劃興建青年住宅的借鏡，並應儘量縮短交屋期程及協助中籤民眾貸款，避免青年住宅銷售狀況不佳，讓縣府推出青年住宅政策的美意及效益打了折扣。

林憶如今在縣政總質詢關切位於南投市文化路的南投縣第一期青年住宅銷售狀況，建設處長張洲滄答詢表示，第一期青年住宅45戶，在4月份已完成第1階段看屋、選屋，縣府雖以市價約8成讓售，仍有19位中籤民眾棄權，棄權主因是受美國對等關稅政策等大環境因素影響，社會整體經濟狀況不佳，導致收入減少無力購屋，或因目前房貸不易，加上認為未來房價會下跌，因而暫時不想購屋。

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張洲滄說，6月12日起安排備取的45民眾進行看屋、選屋，目前並與多家銀行協商，盼協助確定購宅民眾以房屋市價能貸款的最高成數向銀行貸款，希望能儘速完售，明年交屋。

南投縣首批青年住宅採光佳，惟有看屋民眾認為房間空間略小。（記者張協昇攝）

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