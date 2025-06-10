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    點陳佩琪FB文這一段亂七八糟！ 作家直搖頭：頗有小學生風範

    朱宥勳在個人臉書分析了陳佩琪文章架構，表示其中一段令他看一眼就頭昏腦脹，並表示她該段文字裡主詞不清楚，「文字之混亂不精確，頗有小學生風範。」（擷取自朱宥勳臉書）

    朱宥勳在個人臉書分析了陳佩琪文章架構，表示其中一段令他看一眼就頭昏腦脹，並表示她該段文字裡主詞不清楚，「文字之混亂不精確，頗有小學生風範。」（擷取自朱宥勳臉書）

    2025/06/10 17:00

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨日在臉書發文，左批台北地檢署、右諷總統賴清德。但目前為國立清華大學中國文學系兼任講師的作家朱宥勳，在個人臉書分析了陳佩琪文章，表示其中一段令他看一眼就頭昏腦脹，並指出該段文字裡主詞不清楚，「文字之混亂不精確，頗有小學生風範。」

    朱宥勳今日在臉書發文，表示陳佩琪昨日發文中有一段文字引起廣泛討論：「其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題，將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情，但要告訴賴總統，我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中……」

    朱宥勳表示，他一看到這段文字就頭昏腦脹，不禁想問這段文字裡，到底主詞是誰？朱宥勳指出，因為整段文字都沒有句號，所以讀者下意識會以為「主詞都是同一個」。這也是它被嘲笑的原因。但如果把每個句子拆開來，會發現中段是非常模糊、混亂的。

    朱宥勳也把該段文字拆開來看，表示括弧是他推測的句子主體：

    1.其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，

    （他=柯文哲）

    2.鼓勵年輕人走入婚姻，

    （柯文哲指示首長）

    3.改善台灣少子化問題，

    （柯文哲指示首長）

    ——目前都還好，但可怕的來了：

    4.將來當上總統了，

    （是柯文哲、首長還是年輕人？）

    5.兒子能去美國工作生小孩，

    （是柯文哲、首長還是年輕人？）

    6.自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，

    （是柯文哲、首長還是年輕人？）

    7.是多麼愉快的事情，

    （是柯文哲、首長還是年輕人？）

    8.但要告訴賴總統，

    （陳佩琪）

    9.我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中…

    （陳佩琪描述柯文哲）

    朱宥勳指出，1段話，9個短句，至少就有2個確定的區塊和1個亂七八糟的區塊，文字之混亂不精確，頗有小學生風範。朱宥勳表示，自己之前做過影片講過，不會下句號，其實就是思路不清的癥像，這一段就是非常鮮明的案例。

    朱宥勳還在文中隨手改幾個可能的版本，把句號或主詞加回去。他也強調，能有「幾個可能的版本」，就代表原文真的太糊爛。而這些版本分別為：

    A.寬容善意版

    其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題。「未來的年輕人」將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情。但要告訴賴總統，我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中……。

    B.畫餅給屬下版

    其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題。「哪位首長」將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，自己帶著太太親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情。但要告訴賴總統，我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中……。

    C.第三夫人執念版

    其實他的意思是要首長們宣揚家庭價值和理念，鼓勵年輕人走入婚姻，改善台灣少子化問題。「他」將來當上總統了，兒子能去美國工作生小孩，帶著我親手做的無糖餅乾到總統府上班，是多麼愉快的事情。但要告訴賴總統，我的先生至今仍因台灣司法之不公而被關押在大牢中……。

    朱宥勳表示，他不知道哪個版本最符合原意，不過，既然作者下意識一路逗號到底，他猜主體在「但」以前都沒有更換，是比較可能的版本。最後他也說：「你知道有什麼比閱讀測驗更難嗎？就是用寫不好的文章來閱讀測驗。」

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