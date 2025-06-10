史哲轉任高鐵董事長引話題 陳其邁：一定能勝任

史哲將轉任高鐵董事長，高雄市長陳其邁相信他一定能勝任。（資料照）

2025/06/10 15:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長的人事案引起討論，高雄市長陳其邁今表示，史哲在他任內擔任副市長多年，參與規畫高雄許多重大建設，且有豐富的跨局處協調經驗，若擔任高鐵董事長一定能夠勝任。

本報昨晚搶先披露高層消息，點名前文化部長史哲內定將出任高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長；相關人士說明政府部門點名史哲到高鐵服務，主要考量未來高鐵不論是北延或南延，都需與地方政府充分溝通並獲全力配合，可借重史哲在地方政府的經驗，且高鐵發展至今，不論在營運與安全方面皆已成熟，惟行銷尚待強化，這是史哲的強項。

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此人事案引發各界討論，藍營認為是酬庸，也有人質疑其領導風格強勢；高雄地方人士則認為史哲確實在行銷有一套，駁二特區、大港開唱、人氣超高的高雄市立圖書館、首度移師高雄舉辦造成轟動的台灣燈會，背後都有史哲操盤。

高市府不具名官員表示，史哲確實很嚴厲、「會罵人的」，但也很有功夫，讓高雄的藝文能量徹底翻轉，甚至拉抬觀光層面；官員透露他治軍雖嚴，同時也很會看人、會給願意想點子願意努力的同仁發揮長才空間，曾有文化局幹部在會議中跟史哲「大小聲」，但會後仍獲史哲授權處理重要活動相關事宜。

陳其邁今透過幕僚指出，史哲在他任內擔任副市長，參與規劃高雄許多重大建設，像是輕軌成圓、高雄整體軌道路網規劃，也督導交通等局處，有豐富的主持跨局處協調經驗，擔任高鐵董事長一定能夠勝任。

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