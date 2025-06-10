罷團憂藍委「黑金綁樁」救罷免 王義川：檢舉獎金最高1千萬

辜寬敏基金會副董事長林宜正、「山除薇害」罷免王鴻薇團隊代表蔡卡羅、「拔羅波」罷免羅明才團隊代表琪琪、以及民進黨立委王義川，今天在立法院召開「拒絕黑金干擾罷免，檢警調應立即行動」記者會。（記者陳政宇攝）

2025/06/10 14:41

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免即將進入三階投票熱戰，辜寬敏基金會今（10日）偕同罷免團體指出，國民黨立委開始回防選區「綁樁」，盼檢調司法單位積極查辦賄選、賭盤、境外勢力介入等情事，政府也應加強宣導「全民抓鬼」，務求維護公平自主的投票環境；民進黨立委王義川亦提醒，現行法規明定立委罷免案賄選提供最高新台幣1000萬元的檢舉獎金，盼法務部更新並公布相關指引。

辜寬敏基金會副董事長林宜正、「山除薇害」罷免王鴻薇團隊代表蔡卡羅、「拔羅波」罷免羅明才團隊代表琪琪以及王義川，今天在立法院召開「拒絕黑金干擾罷免，檢警調應立即行動」記者會。

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關於罷團所面臨困境，蔡卡羅說明，他們原本在台北市中山北松山唯一的大型看板，僅因還原王鴻薇與中國全國政協主席王滬寧會談畫面並提出質問，就被王提告妨害名譽，導致許多廠商不敢與罷團合作，甚至有提供看板點的屋主因擔心被告而退縮，對民眾產生寒蟬效應；呼籲國民黨應正視民意，而非運用權力霸凌手無寸鐵的公民。

琪琪進一步透露，羅明才團隊動用政治資源干擾選民的意志表達，以立委身分出席校園活動宣傳反罷，並多次開出「普發一萬元」的空頭支票，公器私用、踐踏民主底線。罷團持續面對地方勢力的質疑和阻撓，還被貼上破壞團結的標籤，連尋找連署點都遭到施壓，新北市政府的漠視與默許讓人感到非常灰心；但罷免是憲法賦予的權利，應該被保障，而非被歧視或濫用，呼籲相關單位介入調查。

「民主起風了！」林宜正表示，許多國民黨立委已回到選區檢視其動員系統，但國民黨的動員機器若沒有資源灌入是動不了的；因此，呼籲政府比照全國性選舉規格做好查賄機制、宣傳舉報專線，警政系統也應落實管區責任制，防止賄選或妨害投票行為的發生，以建構更全面、深入基層、掌握動態的防賄體系，確保公民在自主公平的環境下投票。

台灣公民人權聯盟的律師許幼林則提醒，除了傳統的給錢、送禮、請吃飯外，現在還有招待到中國旅遊、利用虛擬貨幣取代現金，以及透過賭盤操作等賄賂手法，甚至日益組織化，而涉及境外勢力介入的案件恐觸犯「反滲透法」而加重刑責，民眾勿掉以輕心收賄。

王義川指出，法務部「鼓勵檢舉妨害選舉要點」規定，針對立委的選舉與罷免同樣適用，賄選的檢舉獎金最高為1000萬元，民眾一旦發現違法樣態便可向檢察司法機關提出檢舉。王並示警，各地賄選樣態五花八門，例如以各別名義送禮規避30元的查賄標準，或是宴請餐敘活動卻宣傳反罷等，盼法務部相關指引也應與日俱進。

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