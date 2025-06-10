民進黨團：新竹市容崩壞變牧場 政策錯誤市民遭殃

新竹市容崩壞各處雜草叢生變新竹牧場，市議會民進黨團批新設公管中心政策錯誤，讓市民遭殃籲同意罷免高虹安，下架無能市府。（記者洪美秀攝）

2025/06/10 14:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團議員林盈徹今天指出，竹市市容已全面崩壞，公園雜草叢生、設施破損無人修，公園入口像「墓仔埔」。而市容崩壞的元凶正是涉貪停職市長高虹安任內拍板設立的「公園管理中心」，原應統合割草修樹與觀光維護，提升效率，卻在預算與人力未合理調整下，導致第一線人員疲於奔命，市容大退步。

林盈徹表示，原設在城銷處轄下的觀光維護科轉升格為「公園及觀光區設施維護管理中心」，卻未隨之編列充足人力與經費，這是政策錯誤、管理失當的縮影。

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議員劉彥伶也說，竹市很多民眾反映路邊雜草叢生、景觀植物無人打理。市府有餘力開設「澄清專區」發新聞稿，卻無力除草整頓市容，這樣的態度才是真正的敷衍。如今市區雜草叢生，彷彿「新竹牧場」，此情況已非單純疏忽，而是市府失職的具體表現。議員曾資程也批市府倉促設立公管中心，政策急就章，造成人力短缺與行政混亂。因未充分規劃，倉促推動組織編修成立公管中心，導致市容衰敗，痛批「這不是改革，是倉促的實驗！」

議員劉崇顯表示，市府將雜草問題推給氣候，就是在卸責，梅雨季難道是高虹安上任後才有的氣候情況嗎？本應事權統一的公管中心也未發揮作用，像市府自營的公有停車場仍由交通處執行割草業務，局處間橫向溝通未因公管中心成立而改善。

民進黨團籲市民正視問題根源，終結無心市政的錯誤治理，支持罷免高虹安，找回市民應有的城市光榮感。

市府強調，公管中心成立即為整合市內公共空間維護管理資源，減少多頭馬車情形。在組織轉型初期仍需克服人力、預算與流程整合等挑戰。雖中心編制人力尚未完全到位，但已全面接手137處公園綠地、120處鄰里公園及17公里海岸線沿線除草與設施維護工作，並將市區草木修剪原本30至45天進場一次縮短為平均20天一次，採「固定排程＋機動派工」並行。

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