立院三讀》退輔條例修法通過 上校以上退役軍官恢復子女教育補助

立法院會今（10日）三讀通過「軍人待遇條例」修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例增訂第二十七條之二條文草案」，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

2025/06/10 14:22

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（10）日三讀通過「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，增訂第27條之2條文，明定符合支領退休俸、贍養金及生活補助費的退役軍人，其子女可請領教育補助費，補助標準將由退輔會會同教育部訂定。

本案由國民黨立法院黨團提出，提案立委包括傅崐萁、王鴻薇、羅智強與徐巧芯等人，今天院會國民黨團與民眾黨團聯手，以58票對49票三讀通過，實際補助對象與金額，仍待退輔會與教育部後續公布實施細節。

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國民黨團提案說明指出，軍人服役期間需投入戰備演訓與災害救援等高風險任務，退休年齡多落在40至55歲之間，與子女就學時期重疊，經濟壓力較大。自106學年度起調整補助政策後，限縮補助對象至中校階以下，造成部分退役上校以上軍官認為權益受損。

國民黨立委馬文君表示，這項提案不是新的法律，而是恢復軍人過去應有的福利，是國家正視軍人貢獻的具體展現。她指出，上校以上是維持國軍戰力的主要支柱，退休時年齡常落在42至54歲，與子女就學重疊，無法與65歲退休的公務人員相比。馬並強調，此案所需經費僅約5105萬4千元，占整體中央預算比例極低，「等同每人一年少喝一杯手搖飲，卻可支持約500名軍人子女完成教育」，是台灣可負擔的國安投資。

她也指出，高階退役軍人常因轉職困難、限制任職公職或政府轉投資事業職務，成為制度下的弱勢群體。過去卻因階級門檻被排除在補助之外，「這一次的恢復，讓『保家衛國』不再只是口號，也讓軍人知道國家沒有忘記守護他的人」。

但民進黨立委王定宇強調，雖不反對照顧軍人，但程序必須合法合憲。他指出，根據憲法第70條與釋憲391號，立法院不能單方面做增加支出的決議，依預算法第91條，亦須先徵詢行政院意見。他批評藍白「毀憲亂政、惡搞預算、黑箱通過決議、沒收討論」，激怒了台灣人民，才讓人民發動自救的反共護國大罷免，現在竟然又將軍人福利與此綁在一起，聲稱「不要罷免才不會落空」。

「只有大罷免大成功，國防戰力才不會破功」，王定宇說，如果要講要重視軍人，訓練、裝備、油料、彈藥、軍事投資、營區的改善，這些都是重視軍人。請問一下藍白立委為什麼要聯手凍結，連彈藥都凍結？

民進黨立委郭昱晴則指出，軍職與文職制度本不同，教育補助應依官階與年資區分，現行制度已較為合理。若一刀切比照公務員制度，恐影響更多人，並排擠其他軍人福利預算。她也表示，退輔會原已有行政彈性處理機制，不應將所有細節硬寫入法，導致制度僵化與難以調整。

「這案就是國民黨怕罷免的象徵」，民進黨立委范雲直言，國民黨只有到罷免的時候，才想到要割軍公教的韭菜。她說，軍公教的福利，民進黨不是遇到選舉才做，而是平常就在努力，自蔡總統至賴總統執政，民進黨已調薪4次，去年幫軍公教加薪4%，並實施高中職全面免學費、私校學費補助等多項教育改革。反觀馬英九執政8年僅為軍公教調薪1次。

范雲質疑，如果國民黨真的是關心國安、關心國防，為何在國家要增加國防預算的時候，還刪凍國防預算？為什麼提案要加強國安的時候，又要擋國安？她呼籲，這種到了罷免的時候，才想要把軍人當成選票提款機的政黨，一定要用選票下架他們。

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