立院三讀》「軍人待遇條例」修正通過 義務役月薪不得低於最低工資

立法院會今（10日）三讀通過「軍人待遇條例」修正草案，立法院長韓國瑜敲槌。未來義務役現役軍人待遇總額，不得低於「最低工資法」所定之最低工資。（記者陳逸寬攝）

2025/06/10 14:00

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（10）日由國民黨及民眾黨61票多數，三讀通過國民黨團提案「軍人待遇條例」第6條修正案，未來義務役現役軍人待遇總額，不得低於「最低工資法」所定之最低工資（現行最低月薪為28590元）。

立院院會今天在國民黨、民眾黨多數下，以同意61票、反對49票表決二讀並三讀通過由國民黨黨團提案的「軍人待遇條例」第6條，新增規定義務役現役軍人待遇總額，不得低於「最低工資法」所定之最低工資。

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政府現行規定最低月薪工資為28590元；國民黨團認為，儘管義務役軍人非勞工身分，但需全天候承擔高密集、高工時的戰訓與救災勤務，付出高強度勞動，且須支應個人及家庭生活開銷；因此，應參考「最低工資法」旨在保障勞工基本生活水平的精神，明定義務役現役軍人的薪額月支數額不得低於最低工資法所定的最低工資，以確保其合理最低所得，維持生活水平，使其能專注戰訓，並展現國家對役男貢獻的肯定與支持，同時提升從軍誘因、穩定部隊人力，以因應地緣政治風險及兵力編現比下降的問題。

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