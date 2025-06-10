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    首頁　>　政治

    民進黨：國民黨仿製圖卡搞偽裝戰 唱和紅媒攻擊沈伯洋

    民進黨批評，國民黨用假圖接力唱和，就是紅媒認知戰的本土協力者。（民進黨提供）

    民進黨批評，國民黨用假圖接力唱和，就是紅媒認知戰的本土協力者。（民進黨提供）

    2025/06/10 13:44

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天發文指出，民進黨昨揭露「國共紅媒認知作戰一條龍」攻擊民進黨不分區立委沈伯洋及沈父的國際貿易工作的模式後，國民黨隨後仿製民進黨圖卡，反串稱「幫民進黨澄清」、稱沈為「中国熊」，民進黨痛斥，這是政治偽裝，國民黨用假圖接力唱和，就是紅媒認知戰的本土協力者。

    民進黨指出，他們揭露「國共紅媒認知作戰一條龍」，拆穿中國從紅媒造謠、國台辦出手、國民黨接力唱和的全套攻擊流程，結果中國國民黨 立刻做出「仿製圖卡」，內容像極了紅媒那一套，還反串「幫民進黨澄清」，硬扯沈伯洋家族是「堂堂正正的中國熊」。

    民進黨痛斥，這不是幫民進黨澄清，也不是仿製圖卡的致敬，這是政治偽裝，這是國共聯手唱和的認知作戰一條龍，國民黨模仿民進黨的語言、圖像、話術，但學得再像，也藏不住他們站錯了邊。

    民進黨認為，首先，沈伯洋不在國民黨罷免名單內卻成為被攻擊的對象，是因為他守護台灣民主的假訊息防線；第二，沈父從事合法國際貿易，卻被中國標註「中國台灣」，這不是什麼榮耀，是對台灣主權的統戰操作；第三，國民黨透過假圖接力唱和，就是紅媒認知戰的本土協力者。

    民進黨強調，現在每一則假訊息、每一張假圖卡，都是在幫國民黨「逃避大罷免」！台灣人別被騙！讓我們一起看穿劇本、戳破假圖、反制紅媒，守住我們的民主與尊嚴。

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