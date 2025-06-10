吳崢：民進黨「沒有」鎖定重點罷區 全面支援公民團體

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/06/10 13:37

〔記者陳昀／台北報導〕全台大罷免進入第三階段，民進黨下令全力助攻，外傳民進黨在全台鎖定「重點罷區」、目標罷免10席國民黨立委，民進黨發言人吳崢今澄清，民進黨「沒有」鎖定什麼重點罷區，黨的態度從二階連署開始就是一貫的：全面支援公民團體。

吳崢表示，罷免運動是公民主導，民進黨協助。也要澄清民進黨「沒有」鎖定什麼重點罷區，黨的態度從二階連署開始就是一貫的：全面支援公民團體，民進黨是公民最堅實的戰友，過去與公民站在一起，現在、未來也將持續並肩同行。

請繼續往下閱讀...

據悉，面對第三階段更大規模的催票、時間緊縮等挑戰，民進黨中央依然秉持「公民先行」、強力助攻立場，並鎖定立法院國民黨團總召傅崐萁，為大罷免「保溫」；黨秘書長林右昌日前前往花蓮即為起手式，也將接續走訪罷區，了解公民團體需求、調整助攻模式，中選會正式公布成案進入三階後，林將宣布首波細節。

黨內人士日前受訪說明，民進黨堅持「公民先行」立場，一方面是堅持不在公民行動上「反客為主」、尊重公民主體性；另一方面，避免「藍綠對決」才能確保同意罷免的票數最大化。以國民黨立委徐巧芯、王鴻薇為例，她們都是在傳統「深藍選區」，其罷免案會通過二階，原因在於藍營也有支持者認為她們不適任，而不是為了支持民進黨的誰。

黨內人士指出，罷藍委要能通過第三階段，需要中間選民、甚至是藍營支持者的支持，但也需要確保投票率，因此民進黨持續擔任後援角色，帶動議題、論述，同時在罷團較不熟悉的組織面，民進黨也已要求黨公職提供看板點位、協助陸戰掃街，後續將視罷團需求滾動式調整，目標是汰除不適任立委，訴求國會正常化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法