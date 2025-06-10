國民黨澎湖縣議員歐中慨涉詐助理費 二審認罪緩刑定讞將解職

7連霸國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，二審判決有期徒刑2年、緩刑5年。（記者劉禹慶攝）

2025/06/10 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨籍澎湖縣議員歐中慨涉嫌詐領助理費案，澎湖地方法院一審判刑8年、褫奪公權4年，二審歐中慨認罪協商，高等法院高雄分院撤銷原審判決，改判歐中慨有期徒刑2年、褫奪公權2年、緩刑5年，歐中慨對判決沒有意見，雖獲得緩刑，但澎湖縣議會將待收到內政部公文後，依法取消歐中慨議員資格。

歐中慨是澎湖縣議會7連霸議員，卻捲入詐領助理費疑雲，一審歐中慨處有期徒刑8年，褫奪公權4年；顏美珍處有期徒刑3年10月，褫奪公權3年；蘇美鸞處有期徒刑2年，褫奪公權2年；呂佩燁處有期徒刑1年10月，褫奪公權2年，4人均不服提出上訴。

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今（10）日二審判決，除歐中慨緩刑，其餘被告顏美珍判處有期徒刑1年10月、褫奪公權1年、緩刑5年；蘇美鸞判處有期徒刑1年2月、褫奪公權1年、緩刑3年；呂佩燁判處有期徒刑1年、褫奪公權1年、緩刑3年。獲得大幅減刑及緩刑處理，最重要關鍵是二審當庭認罪，並承諾繳回犯罪所得111萬954元，換取緩刑判決。

律師桂祥晟指出緩刑的條件，須被告受2年以下有期徒刑宣告，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，法院認以暫不執行為適當，才足構成緩刑。但歐觸犯的法條，最輕本刑7年以上，就算因為自白而減刑一半，也是3.5年起跳，所以必須法官使用刑法59條再減輕其刑，把刑度降到2年，才能勉強嵌合緩刑的要件。只能說歐運氣極佳，遇到通情達理，寬容開恩的好法官。

歐中慨涉嫌詐領助理費案，二審判決後將被取消議員資格。（記者劉禹慶攝）

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