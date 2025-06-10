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    國民黨「以罷制罷」失敗 張亞中：主帥應負責任

    參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中。（資料照）

    2025/06/10 13:39

    〔記者施曉光／台北報導〕「主帥就要負責任！」孫文學校總校長張亞中宣布參選國民黨主席，今（10）日中午接受網路直播節目「中午來開匯」專訪時表示，現任黨主席朱立倫的「以罷制罷」戰略已經證明無法落實，他期待黨中央提出「問責報告」，說明為什麼出現「31比0」的結果；他並認為，這次大罷免國民黨犯了3個錯誤，戰術變來變去，應該「知恥近乎勇」，才能迎戰第三階段的罷免投票。針對張亞中批評，國民黨發言人楊智伃僅回應：「一起團結面對大罷免，加油！」

    對於黨內有主張延後黨魁選舉的聲音，張亞中表示，尊重黨中央的安排，他個人不表示意見，決定的責任就由黨中央承擔，他還說，這次大罷免投票日期還未確定，大家應該將心比心，聽一聽31位被罷免的國民黨立委意見，如果大家認為延後黨魁選舉比較好，他沒有意見，但他也強調，究竟是延後到罷免投票之後，還是立委補選投票之後，必須考慮社會觀感，而且如果無限期延後，有可能影響下任黨魁2026選舉提名的準備時間。

    張亞中指出，這次大罷免國民黨犯了3個錯誤，包括戰略錯誤、戰術錯誤以及戰力不足，尤其國民黨一下子搞公投，一下搞倒閣，一下子又要罷免賴清德總統，戰術變來變去，黨應該「知恥近乎勇」，一定要道歉，提出改革方向，才能讓別人願意救國民黨一命，相信只要讓老百姓感動，大家就會願意進入投票所投下反對罷免票。

    他並質疑，朱立倫一開始提出「以罷制罷」策略，就代表承認這次大罷免的正當性，當初應該全面反對罷免才對，國民黨跟進搞罷免的結果，證明自己沒有能力，還被人家抓到死亡連署的把柄。

    對於主持人詢問，朱立倫是否應該下台負責？張亞中雖說應該由朱立倫自行衡量，而且朱立倫任期只剩下幾個月，下不下台對局勢沒有多大的影響，但他也說，希望朱立倫要負起責任，「以罷制罷」戰略證明無法落實，「主帥就要負責任！」

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