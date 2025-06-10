南投首辦國慶煙火晚會 落腳投市貓羅溪畔舉行

今年國慶煙火晚會活動，確定在南投市貓羅溪畔舉行。圖為貓羅溪高灘地往年南投燈會施放煙火情形。（圖由南投縣政府提供）

2025/06/10 13:26

〔記者張協昇／南投報導〕今年國慶煙火晚會活動將在南投縣舉行，是南投建縣以來首辦國慶煙火晚會，縣長許淑華今（10日）在議會表示，國慶煙火晚會舉辦日期，因適逢南投茶業博覽會舉行時間，因此希望結合兩者一起舉辦，進一步帶動南投茶博知名度與買氣，已敲定每年舉辦南投燈會、有施放煙火經驗的南投市貓羅溪畔舉行，正緊鑼密鼓進行包括主場地、停車空間、交通接駁動線等相關規劃事宜。

許淑華表示，今年國慶煙火晚會相關活動，將於9日、10日舉行，從以往其他縣市辦理國慶煙火晚會經驗，預計將會湧進來自全國各地約20多萬人潮，為結合南投茶業博覽會舉行，已敲定在南投市貓羅溪畔舉行，主要是貓羅溪畔鄰近茶博會場中興新村，且貓羅溪畔高灘地因係南投燈會舉辦場地，每年燈會都有施放煙火經驗，只是高度與規格不同，軍備局也已來看過場地。

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許淑華指出，目前盤點包括中興新村、貓羅溪畔約只有3000個停車位，目前正思考如何在南投市、草屯鎮及名間鄉設置接駁站，讓民眾可透過接駁往來位於中興新村的茶博會與貓羅溪畔的國慶煙火晚會會場，希望藉由此次國慶煙火晚會盛事，進一步帶動南投茶博知名度與買氣，促進茶博會整體經濟效益。

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