賴清德指示助公民罷團 吳思瑤：黨內不應爭個人補選機會

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/10 13:33

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免將邁入第三階段，傳兼任民進黨主席的總統賴清德已為補選劃下紅線，在提名上同樣採「公民先行」原則。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，賴主席已下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務，關於未來的補選，民進黨內不應強出頭或爭取個人補選機會。

吳思瑤指出，罷免不適任立委，目前在二階邁向三階階段，現在才踏出成功的半哩之路，最後一哩路就是三階投票和未來補選，現在民進黨和公民罷團有高度默契與共識，就是民進黨會擔任罷團的最強側翼，在三階投票時全力協助，提供大選規格應當有的陸、空戰資源，助罷團在三階催出好的罷免票數。

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吳思瑤表示，三階罷免投票成功後，才有後續的立委補選，到目前為止，賴清德下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務，至於未來的補選，民進黨內的大家都不應當在此時強出頭，或是爭取個人補選的機會，這是民進黨現在的立場，也是賴清德的提醒。

吳思瑤強調，未來進入立委補選階段的話，民進黨依舊會向公民社會伸出雙臂，廣邀適任、適格的優秀人才，不限黨派來投入補選。

吳思瑤說，大罷免不是政黨對決，而是台灣公民社會展現人民意志的時候，因此現在的三階投票，民進黨的要務就是協助公民罷團，至於未來的補選不應當現在就急著爭取或搶鋒頭，民進黨人也有高度共識，要無私為公民社會貢獻。

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