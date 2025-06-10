自然人憑證淪詐騙工具 國民黨團：政府失能、失職、失信

國民黨立委葛如鈞召開「連自然人憑證都信用破產！數發部尸位素餐？」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/06/10 13:52

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會，直指政府在數位治理上的嚴重失能，包括「Google率先不信賴中華電信、行政院數位憑證」、「618萬筆保單遭到外洩」，近日又再傳出自然人憑證淪詐騙工具，國民黨立委葛如鈞表示，政府在面對詐騙危機時束手無策、推諉卸責，不僅讓民眾陷入高風險處境，更讓我國的數位信任體系岌岌可危。

葛如鈞指出，自然人憑證作為我國電子政府的關鍵基礎建設，迄今已發行超過800萬張，有效使用者約400萬人。據金管會資料，以自然人憑證開立的銀行帳戶，被列為警示帳戶的比例竟高出其他驗證方式4倍，令人震驚。

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葛如鈞表示，由於憑證密碼與實體卡片可能遭大量外流，或是申辦流程「被破解」導致詐團以協助代辦貸款名義，詐取民眾自然人憑證、密碼及個資證件後大量開設存款帳戶，讓無辜民眾淪為人頭戶，已有多達17家公民營銀行，基於安全信用疑慮，不得不停止使用自然人憑證作為驗證手段。

葛如鈞批評政府應對方式荒腔走板，像是建議民眾關閉 iMessage、限制現金轉帳額度，甚至要求銀行直接停止半年未使用帳戶提款、轉帳功能。葛如鈞直言，政府不是解決問題，而是關閉功能、封鎖監督、打壓提出問題的在野黨，這怎能令人信服？

葛如鈞批評政府未積極提出改善數位身份驗證的對策，導致人民使用的仍是老舊、容易被冒用的技術，成為詐騙集團的肥羊。

葛如鈞呼籲，去年立法院已三讀通過《電子簽章法》，政府應趁勢導入FIDO標準、多因子驗證（MFA）、生物辨識與手機綁定等機制，建立更安全的數位身份體系。而不是數發部、內政部、金管會、警政署各自為政，互踢皮球。

葛如鈞強調，如果一個國家的數位身份系統不能被信任，人民就會失去安全感，國家也就沒有數位主權可言。葛如鈞鄭重呼籲行政院各部會，與其做表面文章、推卸責任，不如把數位治理做好，把民眾的信任撿回來，政府應立即全面檢討，讓台灣真正成為科技數位之島，而非詐騙集團的天堂。

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