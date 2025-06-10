國軍加薪早已上路 民進黨：藍白漫天喊價、惡砍國防預算

立法院院會今三讀通過國民黨團提案，修正軍人待遇條例「志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元」。（圖取自國會頻道）

2025/06/10 12:52

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今天透過官方臉書表示，國軍加薪已經上路，國家安全預算更應全面考慮，國民黨、民眾黨在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見，對此深感遺憾，惡砍國防預算的藍白、漫天喊價的藍白，不是真心為了國家好

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立法院會今天三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行，另新增戰鬥部隊加給。

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民進黨指出，賴清德總統上任後，已要求研議調整軍人待遇，政府已有具體措施，包含基層國軍加薪最多增1萬2000元，4月已正式生效；軍人搭乘國籍航空享優先登機，將於7月上路，表達對國軍的禮遇。

民進黨表示，反觀國民黨、民眾黨立委提出要加碼，卻沒有說明財政來源為何，待遇調整不應該通盤式的喊價，不僅沒有解決問題，反而會製造更多爭議，也變成政治議題。

民進黨也質疑藍白，讓官兵所處環境獲得改善與升級的國土安全韌性相關預算，為何要擋？讓官兵維持後勤能量，為何要刪除今年國防預算84億？從法制面著手防止滲透，為何對國安法案一退再退？

民進黨表示，預算法83條明訂，國防相關的特別預算僅能用於「國防緊急設施或戰爭」等，國軍薪資調整仍應編列在年度預算內，藍白對年度預算做過什麼事情，大家都心知肚明！

民進黨批評，惡砍國防預算的藍白、漫天喊價的藍白，不是真心為了國家好，調整國軍待遇是一個長期的進程，為了能給國軍最大的支持，請藍白放下政治操作，一致對外，一同好好討論法案！

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