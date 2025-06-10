涉詐諞帛琉台商曾出席特使團午宴？ 外交部：未主動接待邀請

外交部發言人蕭光偉10日澄清，涉詐騙的台商黃紀彰出席的午宴由當地台商會主辦，特使團在帛期間，外交部及大使館的活動皆未主動邀請或接待黃紀彰。（資料照）

2025/06/10 13:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今年1月率領特使團訪問友邦帛琉。週刊報導指出，當時曾出席特使團午宴的帛琉台商黃紀彰涉嫌偽造帛琉州政府的公有地租約，詐騙投資人。對此，外交部發言人蕭光偉今（10）日澄清，黃紀彰出席的午宴由當地台商會主辦，特使團在帛期間，外交部及大使館的活動皆未主動邀請或接待黃紀彰。

根據《鏡週刊》報導，今年1月曾出席總統特使團午宴的帛琉台商黃紀彰涉嫌偽造帛琉州政府的公有地租約，詐騙投資人，其中2名受害者亦為在帛琉當地台商，目前外交部、駐帛琉大使館已啟動行政調查，友邦帛琉的土地法院、高等法院及州政府也協助查證，目前已由北檢以偽造變造私文書、詐欺取財等罪嫌起訴。

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蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，今年1月我國總統特使團訪問帛琉，出席祝賀帛琉總統惠恕仁就職，我國訪團成員並未包含黃姓國人。

蕭光偉進一步說明，黃紀彰出席的午宴主要由當地台商會主辦，外交部及我國大使館在特使團在帛琉期間的活動，都沒有主動邀請或接待黃紀彰。

蕭光偉也說，針對進行當中的司法案件，外交部沒有任何評論。

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