曹興誠引英王查爾斯之例：立委通敵叛國「豈能不罷免」

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/06/10 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免進入白熱化階段，前聯電董事長曹興誠今日直指，立委通敵叛國，豈能不罷免？罷免叛國的國民黨立委，對他們只是最輕微的處罰；不罷免他們，則是台灣人民對自己最大的殘忍。

曹興誠發文指出，古今中外歷史上，許多人即使曾為國家立下功勞，但涉及叛國都難免一死。最顯著的例子是英國國王查爾斯一世（King Charles I），在位期間為1600年至1649年。

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曹興誠舉例，查爾斯一世是英國君主立憲制度發展過程中的重要人物，但在英國內戰中與議會對抗，戰敗後被控「對人民的叛國罪」，而於1649年被公開處決，是唯一一位被以叛國罪處死的英國國王。

曹興誠批評，國民黨立委面臨大罷免，現在每天跑回選區，去吹噓他們為選民做了哪些服務。他們不了解，要罷免他們的理由，是因為他們都聽於傳崐萁，而傅崐萁則聽命於王滬寧。

曹興誠強調，王滬寧沒有人不知道吧？他是中共負責消滅中華民國的政協主席。所以這些國民黨立委都犯了「對台灣人的叛國罪」。犯了這種罪過，連國王都會被處死，而我們只是罷免他們而已。

曹興誠進一步說，立委王鴻薇曾經問及，「我們做錯了什麼？」我們可以告訴她，你跑去中共《央視》矮化蔡英文是「台灣地區領導人」，因此犯了「對台灣人民的叛國罪」。

他強調，請大家記住，罷免叛國的國民黨立委，對他們只是最輕微的處罰；不罷免他們，則是台灣人民對自己最大的殘忍。

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