新北誰接班？ 綠議員端4口味漢堡 侯友宜：三環六線漢堡最好

新北市議會民進黨新潮流派系議員今（10）日聯合質詢，端出「四川漢堡」、「荷蘭漢堡」、「蔥味漢堡」等4種「口味」，問市長侯友宜退休以後「要賣哪一種」。（記者黃子暘攝）

2025/06/10 13:14

〔記者黃子暘／新北報導〕2026年地方首長選舉中，外界分析，新北市長選戰國民黨可能人選有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，民眾黨主席黃國昌也可能參選。新北市議會民進黨新潮流派系議員今（10）日聯合質詢，端出「四川漢堡」、「荷蘭漢堡」、「蔥味漢堡」等4種「口味」，問市長侯友宜退休以後「要賣哪一種」。侯友宜笑稱，來賣淡江大橋漢堡、三環六線漢堡最好。

市議員蘇錦雄說，侯友宜堪稱是斜槓人生最佳典範，曾在2023年說要去美國賣漢堡，他們準備了4種口味的漢堡，包括烤豬漢堡（指國民黨主席朱立倫）、蔥味漢堡（指黃國昌）、四川漢堡（指李四川）、荷蘭漢堡（指劉和然），詢問侯友宜喜歡哪一種？

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侯友宜說，他最喜歡苦茶麵線、茶葉蛋，茶葉蛋「簡單、方便、清楚，不用在那拐彎抹角、囉哩囉嗦」，可惜他不愛吃漢堡。

市議員顏蔚慈表示，「烤豬漢堡」豬肉吃多了會高血壓，國民黨群龍無首，陷入假連署爭議，朱立倫領導無方，希望侯友宜勇於面對、承擔，一番發言暗指勸進侯友宜參選國民黨主席。

她也指出，「蔥味漢堡」很嗆辣，國民黨積弱不振，快被黃國昌鳩佔鵲巢，黃還跟藍委葉元之合體「侵門踏戶」，不能吃太多；接班人部分也希望侯友宜儘速表態，大家才知國民黨這老字號下一季要賣什麼，究竟是賣四川漢堡還是荷蘭漢堡？四川漢堡香而不辣，憂侯友宜難駕馭，大家雖不熟悉荷蘭漢堡，但應跟侯友宜較有默契，「市長退休賣漢堡、選對漢堡生意好」。

「下一季三鶯線要推出來」，侯友宜反擊道，吃豬肉一輩子也沒有高血壓，很意外議員如此關心藍白，也希望議員若關心新北市就專注於問市政，可能參選新北市長的人這麼多，「只列4個不公平啦」，最重要是建設要讓市民有感，市長也是由市民來決定，「三環六線漢堡最好」，「來賣淡江大橋漢堡、三環六線漢堡」。

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