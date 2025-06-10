藍白聯手志願役加3萬入法 蘇紫雲：應留行政裁量空間

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲10日出席「台海防衛兵推」。（記者塗建榮攝）

2025/06/10 12:39

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（10）日由國民黨、民眾黨聯手60票多數 ，三讀通過國民黨團所提「軍人待遇條例」第5條修正案，條文明訂志願役軍人每月加給新台幣3萬元，並將物價指數（CPI）成長作為調整依據。對此，國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，雖然樂見軍人待遇調升，但他主張「入法」應維持原則性，具體加給金額仍應保留給行政部門裁量空間，以免反造成預算壓力，影響軍備投資與作業維持。

蘇紫雲今天出席「台海防衛兵推」時接受本報訪問表示，國際上包含歐盟、英國與美國，目前也都在檢討與提升軍人待遇。回顧2016年民進黨執政以來，軍公教整體待遇已有約16%至17%的調整幅度。他說，當然樂見軍人再調薪，因為他們付出更多。但他強調，應參考美國做法，以「原則性」入法，由行政部門空間，而非用法律直接規定說要增加2萬、3萬。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲指出，賴清德總統日前已宣布加薪措施，部分軍職包含戰鬥加給等，加總起來已有最高1萬2千元的提升幅度。至於待遇水準是否合理，蘇認為，應綜合參考先進國家的軍人薪資與各國人均GDP標準，再對照購買力平價（PPP）分析。據他計算，以目前台灣志願役新兵約月薪4萬5千元、美軍同級人員則約6萬多元加上福利逾10萬元相比，對照PPP，台灣軍人在實質收入上並未落後。

人事費用在各項政府預算中屬於法定支出，立法院無法刪減、凍結。針對人事支出一旦增加是否將排擠軍備或訓練等經費？蘇紫雲坦言「會」。不過，他也強調，希望整體國防預算，也就是分母是增加的，這點非常重要，這是基數問題，國防預算分母太小，人力支出就會壓縮到軍備投資跟作業維持的部分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法