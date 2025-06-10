為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    萬海貨輪起火2國人失蹤 外交部持續與印方保持聯繫

    萬海航運旗下「WAN HAI 503號」9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火。（圖擷取自社群媒體Ｘ）

    萬海航運旗下「WAN HAI 503號」9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火。（圖擷取自社群媒體Ｘ）

    2025/06/10 13:01

    〔記者黃靖媗／台北報導〕萬海航運旗下「WAN HAI 503號」昨（9）日上午在印度西海岸喀拉拉州（Kerala）外海起火。外交部發言人蕭光偉說明，目前尚有2名我國國人失蹤，我國駐孟買辦事處已於第一時間聯繫印度海巡隊第四區總部，會持續與萬海航運及印方有關單位保持聯繫，全力維護台商及國人的安全與權益。

    蕭光偉今（10）日於外交部例行記者會說明，萬海貨輪昨日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火，船上22名人員中18人獲救，仍有4人失蹤，其中2人為我國國人。

    蕭光偉表示，我國駐孟買辦事處獲悉後即於第一時間聯繫印度海巡隊第四區總部，以掌握情況並促請全力救助，特別是持續搜尋下落未明船員，印方除於9日白天出動海巡、海軍機艦及協調附近船隻馳援並成功營救18人外，9日傍晚更再加派船隻及飛機投入，搜救行動仍持續進行中。

    蕭光偉說明，駐孟買辦事處在過程中與萬海航運印度總代表辦公室密切聯繫，除向當事船員及家屬表達關懷外，並將配合萬海航運需要提供協助，包括後續行政程序及船員臨時安置、醫療服務及安排返台等。

    蕭光偉指出，外交部將持續密切關注搜救進度，並與印度方面有關單位保持聯繫，全力維護台商及國人人身安全與權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播