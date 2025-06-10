萬海貨輪起火2國人失蹤 外交部持續與印方保持聯繫

萬海航運旗下「WAN HAI 503號」9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火。（圖擷取自社群媒體Ｘ）

2025/06/10 13:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕萬海航運旗下「WAN HAI 503號」昨（9）日上午在印度西海岸喀拉拉州（Kerala）外海起火。外交部發言人蕭光偉說明，目前尚有2名我國國人失蹤，我國駐孟買辦事處已於第一時間聯繫印度海巡隊第四區總部，會持續與萬海航運及印方有關單位保持聯繫，全力維護台商及國人的安全與權益。

蕭光偉今（10）日於外交部例行記者會說明，萬海貨輪昨日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火，船上22名人員中18人獲救，仍有4人失蹤，其中2人為我國國人。

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蕭光偉表示，我國駐孟買辦事處獲悉後即於第一時間聯繫印度海巡隊第四區總部，以掌握情況並促請全力救助，特別是持續搜尋下落未明船員，印方除於9日白天出動海巡、海軍機艦及協調附近船隻馳援並成功營救18人外，9日傍晚更再加派船隻及飛機投入，搜救行動仍持續進行中。

蕭光偉說明，駐孟買辦事處在過程中與萬海航運印度總代表辦公室密切聯繫，除向當事船員及家屬表達關懷外，並將配合萬海航運需要提供協助，包括後續行政程序及船員臨時安置、醫療服務及安排返台等。

蕭光偉指出，外交部將持續密切關注搜救進度，並與印度方面有關單位保持聯繫，全力維護台商及國人人身安全與權益。

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