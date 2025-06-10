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    議員要求支持中央追加預算 盧秀燕：請政院先回補市府32億

    市長盧秀燕要求中央回補32億元，若追加預算通過再補助市府32億元（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕要求中央回補32億元，若追加預算通過再補助市府32億元（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/10 13:47

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院刪除地方一般補助，民進黨議員李天生質疑台中市生育津貼低於其他五都，今天在市議會要求提高，市長盧秀燕表示，中市如果財務可以，會想要提高，但正為一般補助款刪除而發愁，李天生馬上要求盧秀燕支持行政院的一般補助款追加預算，盧秀燕則回應，請行政院將原刪的32億元回補給中市，追加預算若通過，再給中市府32億元，如此台中市就能編列給小朋友喝鮮奶的預算。

    行政院刪除地方一般補助款，台中市則被刪了32億元，市長盧秀燕一再指出，一般補助款在立法院並未刪，要求行政院回補。李天生在市議會要求市府增加生育津貼，因為是六都最低，造成民眾都不敢生，盧秀燕表示，如果財務許可，願意配合，但是她正為一般補助款遭刪而發愁，李天生馬上拿出看板，要盧秀燕支持行政院推出的地方一般補助款的600多億元的追加預算。

    盧秀燕表示，針對一般補助款，行政院全刪，地方政府提出要求回補，她提出第三案，就是請行政院回補應該給台中市的32億元，一旦追加預算再通過，再補中市府32億元，這樣可以幫助市府的一些社福預算的支持。

    李天生要求市府支持中央對一般補助款的追加預算，就可補助市府提高生育津貼。（記者蘇金鳳攝）

    李天生要求市府支持中央對一般補助款的追加預算，就可補助市府提高生育津貼。（記者蘇金鳳攝）

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