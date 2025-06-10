桃6罷免邱若華連署書補件率261％ 罷團「期盼同日投票」

桃6罷10日在議員許家睿、黃瓊慧、余信憲、黃家齊等人陪同下，前往桃園市選委會完成補件，高喊「桃園全罷、缺一不可」、「罷免是愛，為了下一代」口號。 （記者鄭淑婷攝）

2025/06/10 12:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第6選區立委邱若華罷免案，「桃六刪邱」罷團今（10）日上午完成補件，總計送出1518份連署書，達補件份數的261%，桃園1346區聯合發言人陳曉煒表示，雖然桃園6區送件時間不一，但希望第3階段投票能在同日舉行。

桃園喊出立委牛喣庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華6席全罷，且全數進入第2階段連署送件，其中，被通知補件的桃5、6區，桃5已於9日補件，桃6罷團今在議員許家睿、黃瓊慧、余信憲、黃家齊陪同下，前往桃園市選委會完成補件。

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桃6總召傑米說，為了罷免不適合的立委，大家一起打拚將近半年、超過170天，將第2階段合計將超過3萬3000張的連署書送出，「這是有溫度、也是有重量的」，本月5日接獲通知要補件581份連署書，等於檢查的結果被剔除了5555張連署書。

他說，剔除了這麼多份數，主要是桃6第1階段提交近4000份連署書，因第1階段提議人不得為第2階段連署人，但送件時並沒有挑出來，因此第2階段約有3400份重複被剔除，其他則是戶籍資料不符或重複填寫等原因約1500份，扣除掉前述原因，其實連署書的良率非常高。

傑米表示，桃6補件總計交出1518份連署書，達成補件數量的261%，期待選委會同樣展現優秀的行政效率，「讓桃6選民能跟桃園其他區一起投票，讓我們光復桃園、6區全罷」。

陳曉煒代表1346區發表聲明說，桃5、桃6送出補件後，代表桃園大罷免行動開始進入第3階段，也對6位立委喊話不要再對志工大量興訟，也不要假借問政說明會，實際進行反罷免動員會，更質疑「桃園沒有市長，如果有，請保持行政中立」，點名張善政忘了自己是桃園所有市民的市長，反而跟6位立委緊緊綁在一起，不只說出要全力保住6席立委，更在議事廳簽下不同意罷免承諾書，還透過廣播以錄音方式請託民眾支持反罷免，籲民眾站出來投票，罷免不適任立委，也才能找回桃園市長。

陳曉煒表示，選委會能在30天內完成桃園6區逾20萬份連署書審核，桃5、6補件共約5000份，相信選委會能在2、3天內完成，若來得及去函中選會，相信6月20日公布首波成案時，桃園有可能6區一起投票，而罷團也希望能6區一起投票，若分別舉行恐怕勞民傷財。

「桃六刪邱」罷團10日完成補件，總計送出1518份連署書，達補件份數的261%，桃6總召傑米說，期待選委會同樣展現優秀的行政效率，讓桃6選民能跟桃園其他區一起投票。（記者鄭淑婷攝）

桃園1346區聯合發言人陳曉煒表示，雖然桃園6區送件時間不一，但希望第3階段投票能在同日舉行。（記者鄭淑婷攝）

「桃六刪邱」罷團10日上午完成補件，總計送出1518份連署書，達補件份數的261%。（記者鄭淑婷攝）

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