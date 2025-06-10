葉元之合體黃國昌視察國小 新北綠議員為侯友宜「抱屈」

侯友宜說尊重任何民代想法，不過市府配合中央政策不斷改善學校設備，可以請教育局發稿說明。（記者黃子暘攝）

2025/06/10 13:33

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍立委葉元之遭到民團發起罷免，也被外界分析為最危險名單之一，昨（9）日邀請民眾黨立委、黨主席黃國昌合體到板橋區視察3間國小。新北市議會民進黨新潮流派系議員今聯合質詢為市長侯友宜「抱屈」表示，黃國昌來給侯友宜「漏氣」、抹黑新北市學校建設，市府應發比照針對綠營議員發出嚴厲聲明澄清。侯說，尊重任何民代想法，不過市府配合中央政策不斷改善學校設備，可以請教育局發稿說明。

市議員顏蔚慈狠酸，侯友宜安排溪北地下停車場工程邀請葉元之會勘，豈料葉元之先離開，卻反倒合體黃國昌連續視察3間學校，行程長達2小時，黃國昌批評新北市小學廁所髒、跑道坑坑巴巴易使學童受傷，市府不澄清，難道是認了？真的只有黃國昌來才能「藥到病除」？

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市議員林秉宥指出，黃國昌是統刪中央總預算939億元的立委之一，造成新北一般性補助款擬遭刪30.44億元；外傳藍營「反罷四本柱」第四柱有侯友宜與黃國昌2個版本，「黃國昌跟新北有什麼關係？一來就是給我們漏氣」、抹黑新北教育建設，肯定市府面對罷免堅守行政中立，但是否正是因為如此，反讓黃國昌變藍委靠山？市府應發「嚴厲聲明」維護教育建設成果。

侯友宜表示，停車場工程視察是既定行程，市府在建設啟用前本就會視察了解是否有問題，當日葉元之來也有提出許多寶貴建議，也歡迎黃國昌來視察、關心新北建設，他尊重所有民代想法，把市政做好才是要務，板橋學校興建、改建都已推動差不多，學習環境都不錯，今年也編列6300萬元要改善150間廁所，就事論事，可以請教育局對外說明。

提及預算，侯也加強口氣強調，立院沒有刪一般性補助款，市府被市議會統刪，也不會去動一般性補助款，豈能動到攸關弱勢的經費？這是他首度看到中央刪除一般性補助款。

教育局長張明文指出，一般會勘都會有承辦同仁參加，經同向仁查證，昨天視察的3間國小廁所沒有髒臭、破損情況，保持得都很好。

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