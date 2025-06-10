台南捷運補助不及台北 黃偉哲批南北資源分配失衡

南市議員李偉智質詢市長黃偉哲關於新版財劃法問題。（ 擷自議會質詢畫面）

2025/06/10 12:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新版財劃法南市獲統籌分配居六都之末，加上中央調節因應藍白刪減年度預算而刪減地方一般性補助款，嚴重衝擊台南市政建設。台南市長黃偉哲今（10）日答詢議員市政總質詢時，提到台北捷運建設獲得中央至少9成補助，現在台南要做捷運卻只能補助5成，而且新版財劃法統籌分配台北在6都拿最多，「已經占贏，結果現在又要分大塊」，對台南實在不公平，真是天壤差別！

黃偉哲表示，南北資源不均，今年統籌分配款台北最多，台南市墊底最少，而台北市捷運都已經蓋了，路網都很完善了，當年中央也補助9成，甚至有的路段是中央全額負擔，超過6000億元以上，結果現在輪到台南要做捷運，中央預算被砍掉，說只能補助5成，對台南很不公平，也等於說，「台北已經占贏，結果現在又要分大塊。」

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黃偉哲表示，台北市光是為了重陽敬老金從1500增加到2000元，增加500元，就要多花9000多萬元，「這9000多萬，我們去哪裡找？」台北已經得了便宜，又占了很多優勢了。

黃偉哲並指出，台南被笑說治水要花2、300億元，但是不要忘了，台北市光是淡水河、基隆河治水，就了花1000多億以上，而台南有曾文溪、急水溪、鹽水溪、八掌溪這麼多河流需要整治。

黃偉哲表示，藍白聯手通過的新版財劃法，「重北輕南」「重東輕西」，對於南部來講，對於本島來講，對於比較後進的發展的院轄市來講都是大吃虧。南市僅再獲配163億元，不但是6都最少，甚至輸給新竹市、新竹縣及彰化縣。而且台南人口數186萬，約是花蓮縣人口數32萬的6倍，分配數卻幾乎相當，對台南城市發展及市民權益造成嚴重影響，極端的不公平。

南市議員李偉智表示，台南當初能升格為直轄市成為六都之一，是因為擁有城市文化獨特性，而且經過這幾年努力有成果，南科的產值也都超過竹科，不論從土地、人口均值計算，財劃法統籌分配台南成為全國22縣市後段班、六都最末，稅收資源流向北部，卻要承受環境、交通負擔，基礎建設比別人少，非常不公平，再加上一般性補助款刪減，南市府應積極向中央爭取發聲。

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