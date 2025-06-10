新北民進黨團再質疑世壯運「台灣」消失 侯友宜：所有問題我負責

新北市長侯友宜表示，歌曲從頭到尾都有合法授權，且都呈現台灣多元文化，但他是主辦單位，任何決定、有不同聲音，「都由侯友宜負責」。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/10 12:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕雙北世壯運5月30日落幕，但賽會期間卻不斷出包，像是閉幕典禮「台灣」歌詞兩字消失，民進黨團今（10）日在新北市議會進行市政總質詢，認為本該讓世界看見台灣，結果卻讓「台灣消失」，質問閉幕曲是誰決定？市長侯友宜表示，歌曲從頭到尾都有合法授權，且都呈現台灣多元文化，但他是主辦單位，任何決定、有不同聲音，「都由侯友宜負責」。

民進黨黨團總召廖宜琨，與市議員張嘉玲、鄭宇恩、鐘宏仁、彭佳芸、周雅玲，共同針對「世壯運」質詢侯友宜。廖宜琨直言，世壯運花那麼多錢，而且籌辦4年，但幾乎看不到新北市角色，好像是「台北世壯運」，甚至「靠北世壯運」臉書粉絲人數4.6萬人，運超越主辦方臉書粉絲團4萬人，廖更拿出台灣圖卡，強調應全力打拚讓世界看見台灣，但台灣卻消失了。

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周雅玲指出，世壯運一連串辦下來之後好像是問題一籮筐，詢問侯相關單位應該有做某個程度的檢討，所以檢討的結論是什麼？且世壯運結束了，但現在還有一場加開延長賽，就是雙北在「踢足球」，但閉幕典禮，其中演唱本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉，歌詞中「我台灣來欸」這一句卻被消音，大螢幕牆上的字幕被改成「阮作伙來……」，台灣兩個字被主辦單位活生生拿掉，到底是誰決定的？

侯友宜回應，相關單位檢討目前整個報告要跟各單位彙整。啦啦隊應援主題曲是按照世壯運相關規定改編，改編詞句很多，不用刻意把這一句扭曲，當天新北統計4萬多人，侯更嗆，「閉幕典禮你們也都沒有參加」。

文化局長張䕒育說，改場是團隊創意表演，呼應世壯運「We are the world」；侯友宜說，「我是世壯運主辦單位，任何決定、有不同聲音，都由侯友宜負責」。

張嘉玲表示，到底改詞侯市長事先知不知情，要不要清查？且當初活動跟台北市講得多好，實際卻是很落漆，從場館接駁、到選手名牌等，相關單位根本沒有準備好。更以台語俚語嘲諷世壯運實際執行說「膨風水雞刣無肉」、「說的嚇死人，做的笑死人」、「講的一畚箕、做嘸一湯匙」、「船頭水無痕。」、「吃自己的米，煩惱別人的代誌。」

侯友宜強調，不管事先知不知道，所有活動侯友宜負責，台灣沒有消音，那是改編曲。

鄭宇恩則說，2017年奧克蘭花了不到5億元，經濟效益達到15.3億元，雙北花了18.8億元，根據奧克蘭先前的參數計算，這次大概只有6.9億到8.3億元。但台灣花這麼多錢，在國內舉辦如此盛大活動，但宣傳不足、選手的姓名牌英文寫錯、場館整修等爭議，花的是市民的錢，民眾有權檢視每一筆支出。

體育局長洪玉玲說，此次比賽報名人數是歷屆第二高，兩個城市基礎條件不一樣，比賽內容也不同；侯友宜說，議員自己計算的經濟效益內容他尊重，一定會在國際總會要求下，提供詳細成果報告。

彭佳芸、鍾宏仁也提到「壯寶」未來何去何從，侯友宜說，壯寶所有肖像權雙北都可以使用，未來包括銀髮俱樂部、長青運動會、壯年活動都可以出現。

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