沈伯洋遭全面攻擊！「學弟」律師陳怡凱曝：大學就是知名人物

民進黨立委沈伯洋連日遭香港媒體、中國國台辦、特定媒體與藍營鋪天蓋地攻擊。（資料照）

2025/06/10 13:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋及其父親連日遭香港媒體、中國國台辦、特定媒體與藍營鋪天蓋地攻擊。律師陳怡凱表示，沈伯洋是大他一屆的台大法學院學長，在校園就已是知名人物，當時就已經是堅定站在台灣本土的立場。「對於那幾年的台大法學院還有印象的人，可以檢視我的說法是否可信。」

陳怡凱今日在其臉書粉專「一個律師的筆記本」發文，他表示，沈伯洋近日遭攻擊一事，且不論那些所謂「證據」完全無從證明沈父是北京的同路人，就算退一千步、一萬步，假設是好了，卻又如何？

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陳怡凱說，父母與子女的立場本來就是兩回事。鄭芝龍降清，也不會改變鄭成功確實有抗清的事實。如果鄭成功會聽鄭芝龍的話，清廷又何必那麼大費周章？拿這種不相干的話題出來說事，簡直無聊透頂，純粹就是在抹泥巴亂帶風向、以求轉移焦點而已。他也諷刺表示：「啊，差點忘了。某些陣營多的就是那種一門英烈的貨色，父舔共，子舔共，一家都舔共。難怪他們會以己度人。」

陳怡凱表示，自己在法學院與沈伯洋相差一屆，因個性獨來獨往，不太主動與人接近，因此與沈並不熟識，不算朋友，僅屬於路上碰面會打招呼、喊一聲「學長」的程度。

陳怡凱說，沈伯洋在校園就已是知名人物，「其言行我也略有所知。就我記憶所及，至少從大學時代開始，他就已經是堅定站在台灣本土的立場。對於那幾年的台大法學院還有印象的人，可以檢視我的說法是否可信。」

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