新北市選委會6/12討論6藍委罷免案 會後送中選會6/20公布

民進黨新北市議員戴瑋姍（中排右三）希望市長侯友宜（左三）為大罷免簽署「行政中立承諾書」。（記者黃子暘攝）

2025/06/10 12:28

〔記者黃子暘／新北報導〕全國立委罷免潮，罷免國民黨立委案比罷免民進黨立委案維持「31：0」，其中新北市6席藍委第二階段連署送件已經在5月先後完成，兼任新北市選委會總幹事的新北市民政局長林耀長說，6月12日市選委會將對所有案子開會，再送中央選舉委員會，由中選會20日公布公告結果。

新北市議員戴瑋姍今（10）日在市政總質詢，詢問市長侯友宜罷免藍委二階何時會公告結果？她也表示，今早辜寬敏基金會記者會有罷團反映疑似有綁樁的對價行為，要求市府查處。

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戴瑋姍呼籲，罷免是民意的展現，希望市府機關首長都秉持行政中立；6案新北藍委罷免案已在5月先後送進選委會，詢問連署書查對進度是否已完成，以及何時可知6案是否進入第三階段？她也詢問，新北市選委會是否會像南投市選舉委員會剔除草寫連署書？

侯友宜、林耀長解釋，連署書查對結果需帶選委會12日開會後，送交中選會，由中選會20日對外說明，此期間送進選委會的罷免案都會在12日統一開會，相關行政作業持續中，至於南投選委會剔除草寫一事，中選會與南投均已說明，選務工作為中央、地方一致性的，選委會為中選會所屬機關，一定會秉持行政中立。

此外，戴瑋姍說，罷團指控遭到發起罷免的新北市藍委羅明才疑似有進入校園講政治、宣傳反罷免活動，是否合乎規定？辜寬敏基金會記者會上也提及，疑似有藍委想進行綁樁等對價行為，詢問市府針對罷免潮，是否比照大選查賄？目前是否獲悉相關資訊？

侯友宜回應，公開活動立委、議員都可以參加，學校活動內容仍希望以學校為主，若有違反公職人員選舉罷免法就依法辦理，目前沒有接獲相關資訊，如民眾持有疑似賄選的證據，可以檢舉給司法偵辦。

新北市警察局長廖訓誠補充，目前未接獲相關案件。

戴瑋姍進一步詢問，是否有外縣市藍委邀請侯友宜站台反罷免？希望侯友宜簽署「行政中立承諾書」，承諾不查水表、上班時間不站台、不以市府行政資源協助反罷。

侯友宜回應，他所有心力擺在市政上，會用心為新北市政多做努力，未來事情無人知曉，現在就是以新北市政為主，一定做到行政中立、依法行政，他已再三交代各單位，從以前到現在他都是這個態度。

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