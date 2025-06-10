大罷免將進三階 新北議員張維倩協助雙和罷團懸掛大型看板

新北市議員張維倩率先在選區內協助罷團掛起罷免張智倫看板。（記者翁聿煌攝）

2025/06/10 12:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕大罷免將進入第三階段，新北市議員張維倩今天協助雙和罷團在中和區掛起罷免藍委張智倫的大型看板，張維倩說，在新北市推動大罷免，每個階段都有不同的難度，罷團在第三階段想要懸掛大型看板，很多屋主不願意出借牆面，因此她提供自己平常使用的牆面，希望能呼籲更多認同罷免的民眾一起支持。

張維倩雇用廠商在中和區國光街與景安街和平路口的民宅牆面懸掛大罷免「倫刪立舒」、「罷免張智倫，就是下架傅崑萁」的紅色背底大型看板，以鮮明搶眼的顏色，吸引民眾注意，並呼籲民眾站出來支持罷免行動。

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張維倩說，雙和罷團非常努力通過第一及第二階段的考驗，現在正在積極籌備第三階段的罷免投票，罷團的志工分享，他們對爭取連署書都很有經驗，但是推動罷免，爭取民眾出來投票沒什麼經驗，而且近期想要懸掛大型看板，卻找不到合適的地點或是民眾願意出借牆面。

因此她率先利用自己平常使用的形象宣傳牆面借給罷團使用，也希望能拋磚引玉，有更多民眾願意提供路口牆面，讓罷團能加強宣傳，號召大家一起出來投票支持罷免。

新北市議員張維倩率先在選區內協助罷團掛起大罷免看板。（記者翁聿煌攝）

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