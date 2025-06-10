軍人加薪三讀通過 沈伯洋：今年4/1國防部已做完

法院會今（10日）審查「軍人待遇條例」修正草案，民進黨團反對藍白「一手砍國防預算，一手討好軍人。」。（記者陳逸寬攝）

2025/06/10 13:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今日批評國民黨、民眾黨在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情，這群立委真的有夠不適格。

沈伯洋在臉書PO文表示，軍人待遇條例表決中，藍白很興奮，說成功幫軍人加薪，但是國軍加薪，已經在今年四月一日做完了，這群人真的上班有夠不認真，而且他們修法還犯了三個錯誤：1.他們把戰鬥部隊加給入法，但是，請問，戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？為什麼只挑其中一個入法？2.超時不是加給性質，直接入法完全搞錯了法律制度的設計。3.立法院不能立法直接增加預算。

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沈伯洋直言，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情…這群立委真的有夠不適格，最後，凌濤和徐巧芯今天發明了一個新的見解：「只要買中國貨品，都是紅的！」自己無法回答為何讓台灣門戶洞開，所以就要把全台灣的人都抹紅。

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