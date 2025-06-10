為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍人加薪三讀通過 沈伯洋：今年4/1國防部已做完

    法院會今（10日）審查「軍人待遇條例」修正草案，民進黨團反對藍白「一手砍國防預算，一手討好軍人。」。（記者陳逸寬攝）

    法院會今（10日）審查「軍人待遇條例」修正草案，民進黨團反對藍白「一手砍國防預算，一手討好軍人。」。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/10 13:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今日批評國民黨、民眾黨在立法院挾多數闖關軍人待遇相關條例，用政治角力競相加碼，不僅違反預算精神，更沒有徵詢行政院意見。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情，這群立委真的有夠不適格。

    沈伯洋在臉書PO文表示，軍人待遇條例表決中，藍白很興奮，說成功幫軍人加薪，但是國軍加薪，已經在今年四月一日做完了，這群人真的上班有夠不認真，而且他們修法還犯了三個錯誤：1.他們把戰鬥部隊加給入法，但是，請問，戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？為什麼只挑其中一個入法？2.超時不是加給性質，直接入法完全搞錯了法律制度的設計。3.立法院不能立法直接增加預算。

    沈伯洋直言，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情…這群立委真的有夠不適格，最後，凌濤和徐巧芯今天發明了一個新的見解：「只要買中國貨品，都是紅的！」自己無法回答為何讓台灣門戶洞開，所以就要把全台灣的人都抹紅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播