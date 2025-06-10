立院三讀》藍白強渡關山 軍人待遇「志願役加給3萬」入法

立法院院會今三讀通過國民黨團提案，修正軍人待遇條例「志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元」。（圖取自國會頻道）

2025/06/10 11:26

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〔記者方瑋立／台北報導〕立法院院會今（10）日由國民黨及民眾黨60票多數三讀通過國民黨團提案，修正「軍人待遇條例」第5條，條文納入「志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元」，並要求根據中央主計機關發布的消費者物價指數（CPI）累計成長率達3％時適度調整。

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立法院院會今天在國民黨團與民眾黨團60票多數，表決通過由國民黨黨團提案的「軍人待遇條例」 第5條修正案，大幅新增加給種類及規定，包括「地域加給」不得以役別和階級為分級標準，同時新增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」及「超時加給」。其中「志願役加給」要求對志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元，自民國115年（2026年）1月1日施行，除此款加給外，其他加給則由行政院定之；「超時加給」則規定對例假有應休而未休者加給之，要求各部隊將為休假日轉換為補償金。

此外，該修正案也規定要求第5條第1項所列加給發放數額，於中央主計機關發布的CPI累計成長率達3%時，應予適度調整。

民眾黨雖主張分級距調整，希望依階級「將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月2萬5000元」，但最後全案表決時仍支持國民黨版本，並提出附帶決議，推動軍人加薪法制化。

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