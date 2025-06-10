環境部第2屆環評委員遴選 6/12-26開放各界推薦

第1屆環評委員將於8月31日任期屆滿，環境部將遴選下屆專家學者委員，自6月12日至6月26日止公開接受各界推薦。（記者黃宜靜攝）

2025/06/10 12:26

〔記者黃宜靜／台北報導〕把關各項開發是否會影響環境的第1屆環評委員將於8月31日任期屆滿，環境部將公開遴選下屆委員，自6月12日至6月26日止，將接受各界推薦，被推薦者須具備生活環境、自然環境或社會環境領域成就外，也需同意被直播，並於當選後主動迴避審查相關環評計畫。

環境部環境保護司司長徐淑芷說明，自6月12日起至6月26日止公開接受法人、機關、大專院校、學術研究機構、團體推薦專家學者，為確保環評審查能平衡環境保育及社會經濟，受推薦者之專家領域應具備「生活環境」「自然環境」及「社會環境」3大領域之一。由1名副署長擔任召集人、6大機關代表及6名專家學者，採合意制遴選各領域所需之3倍人數，再由部長勾選組成環境影響評估審查委員會。

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依據環境部「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，其中主任委員及副主任委員為當然委員，以及有關機關代表5人，其餘14人則由主任委員就具有環境影響評估相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘任。

為遴選出具備環評相關學術專長及實務經驗之專家學者擔任環評委員，環境部依據「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」規定辦理相關作業，受推薦之專家學者須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一：

一、從事環評相關項目之技師，滿8年以上者。

二、國內大專院校專任副教授（含）以上。

三、曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者。

四、曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者。

五、曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上。

六、其他經遴選委員會專案認定者。

徐淑芷提醒，為落實資訊公開作業，環評審查會議採線上直播方式辦理，因此被推薦者應同意線上直播；另外，當選之專家學者須再填寫自我揭露參與提報表，主動迴避審查相關環評計畫。

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