沈伯洋為何遭狂攻？ 蔡丁貴曝中共將台獨分三類 這類才是攻擊重點

公投護台灣聯盟名譽總召蔡丁貴指出，中共將台獨分為三類，沈伯洋這類就是攻擊重點。（資料照）

2025/06/10 14:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家顏擇雅今日指出，中共近日對立委沈伯洋下重手，綠營許多人不解。這種不解，主要源於一種迷思，以為台獨才是中共的頭號敵人，沈伯洋在綠營中並不算非常獨，怎麼是他？對此，公投護台灣聯盟名譽總召蔡丁貴指出，中共將台獨分為三類，沈伯洋這類就是攻擊重點。

顏擇雅今日在臉書發文指出，台灣的政治光譜如前立委陳柏惟等許多比沈伯洋更「獨」的人，但為何陳柏惟至今進不去「台獨頑固份子」名單，沈伯洋不只去年就進去，今年還連父親開的公司也被懲戒？

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顏擇雅說，知道中共現在問題是什麼，就可以理解「台獨頑固份子」名單用意了。進去的，一定都是真正有礙他們拿下台灣的。台灣民主基金會被挑中，是因為中共真的很介意這個單位進行的國際交流活動。資通電軍被挑中，也因為這軍種有打到中共痛處。以此類推，沈伯洋也一定是因為他真的有做對什麼。黑熊學院不講統獨，只講民防。更多台灣人具備民防意識，不只會大大增加共軍侵台的難度，還會讓中國人民懷疑武統的正當性。這是中共所不願面對的，所以非下重手不可。

對此，蔡丁貴也在文章下方留言指出，中國共產黨要併吞台灣，在他們的評估裡面的分成三大類。第一，無法改變的鋼鐵台獨，他們不會再費力氣；第二，有可能改變立場的台獨人士，才是他們攻擊的重點。第三，沒有政治立場的人，根本不必放在眼裡。

蔡丁貴表示，但他們不知道，敵人都是他們自己製造出來的，越攻擊就越反抗，這是社會作用力的物理原理。

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