花蓮婦人騎車嗆罷團「肖ㄟ」 下1秒擦撞自摔

花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚。（曙光花蓮提供）

2025/06/10 11:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚，日前有婦人騎車停在罷團舉牌志工前面，比倒讚然後碎念「肖ㄟ（瘋子）」、「無聊」，綠燈後還繼續一邊騎車一邊罵，結果不慎擦撞到對向機車跌倒，志工趕緊上前協助並幫忙叫救護車。花蓮警分局今指出，轉彎車應讓直行車，詳細雙方肇事責任，還有待調查釐清，呼籲駕駛汽機車要注意前方路況。

罷團「曙光花蓮」在下班時間的市區中山路、中正路口手舉「同意罷免」、「記得投票」等字樣牌子，向過往民眾宣傳罷免。不少挺罷民眾支持，但也有人從汽車後座伸出手比中指，表達不同意的立場。還有一名婦人騎機車經過路口對著罷團志工比「倒讚」、罵「肖ㄟ」，之後綠燈起步後，不小心與其他機車發生擦撞倒地，婦人口裡還在怪罪罷團，不過志工仍幫忙處理、通報消防人員及警察。

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傅崐萁的看板和文宣已經鋪滿整個花蓮，「曙光花蓮」發言人花花說，現在是三階投票的暖身期，原則上每天下班時間都會在重要路口舉牌，周六日增加到兩個時段，每次約1到2個小時，視志工人數而定，保持曝光 也維持罷免的熱度；6月21日會有「起手式」活動，進入加溫期，最後要一舉達到罷免傅崐萁的目標。

而88歲蔡姓婦人日前騎著機車經過路口時，在待轉區見舉牌隊伍高喊口號，情緒激動比出倒讚動作，還嘴裡碎念「肖ㄟ（瘋子）」、「無聊」，綠燈後疑似因分心，沒注意迎面來車，與對向準備左轉在中線停等的77歲張姓男子機車發生擦撞，蔡姓婦人當場倒地，身體多處擦挫傷，罷團志工第一時間，上前查看傷勢，協助報案並協助指揮現場交通。

發言人「花花」說，站路口民眾回饋都不錯，經過的會按喇叭比讚，還有人大聲喊加油，也是偶而有不友善的民眾，像是那名阿姨騎出去之後還繼續回頭罵，沒注意前方就撞上別的車摔車跌倒，志工立刻過去幫忙，阿姨坐起來後還是在罵，不過罷免是人民的公民權利，本來就會有支持與反對的聲音，尊重不同意見，但希望安全還是第一，就算罵罷團也要注意自身安全。

花蓮市蔡姓婦人疑似一邊騎車一邊嗆罷團志工，未注意前方路況擦撞跌倒，所幸沒有大礙。（民眾提供）

花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚。（曙光花蓮提供）

花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚。（曙光花蓮提供）

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