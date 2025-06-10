館長赴上海直播6天行程曝 學者：捧中將淪「宣傳樣板」

網紅「館長」陳之漢自稱「和平大使」，已辦好台胞證，今日下午將前往中國上海直播。（圖擷取自直播）

2025/06/10 11:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢自稱「和平大使」，今日下午將前往中國上海直播。官員指出，一般民眾未經中共允許在街上直播，人會直接被帶走，但國台辦已表態歡迎館長，代表安全無虞。學者分析，若直播只在吹捧中國經濟、發展很好，將成為中共「宣傳樣板」。

根據館長公布的行程，10日下午2點在桃園機場集合，晚上抵達上海後預計搭磁浮列車，進飯店會測試直播；11日行程在徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江。

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6月12日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日行程為陸家嘴、東方明珠、晚上到宮宴（超夯沈浸宮廷晚宴）；14日行程為搭高鐵杭州一日遊，暢遊西湖、明清河坊街；15日行程參觀靜安寺、上海新天地後返台。

陳之漢日前直播提及，他全程會開直播，證明「沒人給我錢，沒有官員會把我押走」，過程全部公開透明，只是想去看看。

對此，熟稔中共統戰的官員表示，國台辦發言人陳斌華有說歡迎館長去中國，表示中共已經邀請了，應該是安全無虞。不然，一般人怎可能在中國境內直播，而且是對台直播。若一般民眾未經中共允許直播，人是會直接被帶走的。

成功大學政治系教授洪敬富受訪說，館長選擇到上海直播，無非是上海是中國最大的經濟中心，也跟國際接軌的都市，有摩天大樓、高樓大廈，現代化程度最高，較有利於宣傳。

洪敬富分析，館長去那邊大概會說，「你看中國經濟有那麼差嗎？沒有啊」，但如果到上海直播，只拍光鮮亮麗那一面，例如上海外灘、南京路步行街，然後凸顯中國經濟發展很好，反駁西方媒體、台灣媒體都說中國經濟不行，其實就是「宣傳樣板」。

洪敬富說，中共一定會看館長直播，在上海拍出來效果不錯，觀看人數眾多，正面回饋很多的話，搞不好下次會安排去新疆。中共一定會評估，到底你的流量、台灣媒體及輿論反應是怎樣，假設都沒什麼人看，以後就不會那樣積極接待了。

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