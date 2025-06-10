國民黨再追打 凌濤：沈伯洋父親公司近7成5生意來自中國

國民黨今日上午召開「揭露關鍵資料打臉沈伯洋家族！民進黨抹紅自食惡果」記者會。（記者施曉光攝）

2025/06/10 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（10）日上午舉行記者會，該黨智庫副執行長凌濤爆料，民進黨不分區立委沈伯洋自稱父親是「全球貿易商」、「中南美台商」，但根據他所掌握，沈父公司從2008年以來的所有紀錄，共計1萬9041筆交易中「近7成5都是來自中國，金額上看17億元，簡直就是『中國商人』中的『超級大戶』，沈伯洋不要再瞎扯什麼『中南美商人』了」！

凌濤表示，沈家可以「賺紅錢」，別人與中國做生意就是統戰，對於「喝『紅錢奶水』長大的中國商人」，台灣國安單位還在幫沈伯洋洗地，他質問國安單位何時才要查辦沈伯洋？並痛批沈伯洋的「黑熊學院」其實是「中國熊」，「台灣黑雄」已經變「中國紅熊」，而且是出賣台灣的「間諜黑熊」。

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此外，凌濤也批評陸委會已經成為「洗地大隊」，而且雙標到極致，只許州官放火，不許百姓點燈，陸委會說要查辦20位在中國發展的台灣藝人，沈家可以賺「紅錢」，被迫說出「中國台灣」的台灣藝人卻要被抹紅成是唱和中共。

國民黨台北市議員張斯綱表示，民進黨過去挑選不分區立委的標準，確實有一些亮點，但本屆不分區立委第1名的林月琴，卻是在「剴剴案」中一個「社福蟑螂」，而排在第2名的沈伯洋，是來自一個與中國做生意的「紅色家庭」，已經從「台灣黑熊」變成「中國紅熊」，他呼籲賴清德總統與陸委會不要只針對基層民眾做忠誠考核，民進黨立委應做表率先接受忠誠考核。

國民黨副發言人康晉瑜則說，沈父公司不是所謂的中南美台商，而是在中國海關總署登記的「中國台灣」，按照過去民進黨的標準，這是矮化台灣的國格，也戳破沈家所謂中南美台商的謊言，沈伯洋的「抗中保台」品牌已經崩解。

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