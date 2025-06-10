藍營百里侯沒人報名海峽論壇 官員：中共急邀馬英九參加充場面

中共大型統戰平台「海峽論壇」將於6月15日在福建舉行。（圖取自國台辦旗下《中國台灣網》，資料照）

2025/06/10 09:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦宣布，第17屆海峽論壇於6月中旬在福建舉辦，論壇大會15日召開。知情官員透露，國民黨的地方縣市首長沒有人申請要去海峽論壇，中共當局非常著急，力邀前總統馬英九參加。

國台辦發言人朱鳳蓮9日指出，海峽論壇活動為期一週，主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮說，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大板塊。目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利。

熟稔兩岸情勢官員受訪表示，中共有邀請馬英九前往海峽論壇，馬已經卸任總統多年，過了赴中管制期，前往中國不需要向政府申請核准。

官員指出，截至目前為止，國民黨的地方縣市首長都沒有人向政府申請要去參加海峽論壇，因為正值大罷免期間，國民黨縣市首長對參加統戰活動有所避諱，中共當局非常著急，力邀馬英九參加海峽論壇。

官員分析，對中共來說，馬英九去的話，今年海峽論壇才有話題，否則國民黨縣市首長沒人要去，場面會非常難看。但台灣卸任總統過去從來沒有人參加海峽論壇，畢竟這是福建的統戰活動，馬若參加將是第一個。

官員談及，第1屆海峽論壇2009年剛舉辦時，當時馬英九政府的陸委會就把海峽論壇定位為中共的統戰平台，規定中央政府官員不准參與，也不建議地方政府人員出席。政府定位海峽論壇是中共的統戰平台，這是馬政府執政就開始了，該政策現在仍然不變，如今馬英九卻恐要參加這種活動。

他強調，中共希望馬英九能親自出席，因為國民黨的縣市長都不願參加，馬英九如果出席海峽論壇，對中共來說，可以彌補一些業績，也有利於對台宣傳。

陸委會日前示警，海峽論壇本質為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，中方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動。我地方政府、人民或團體不得與中方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

陸委會強調，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」，或目的為消滅中華民國的「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法