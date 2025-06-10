2「政治病毒」擾台灣！尹立：大罷免就是啟動民主防疫

尹立評論有兩種政治病毒正入侵台灣民主，大罷免就是民主防疫反應。（翻攝尹立臉書）

2025/06/10 09:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市文化局長尹立今指出，每個人都有免疫系統對抗病毒，民主的免疫系統就是人民，但現在台灣民主被兩種「政治病毒」入侵擴散，這兩病毒更合體成全新變種毒株「傅黃病毒」，需啟動全民免疫系統，而大罷免就是民主防疫反應。

尹立表示，擴散中的兩種政治病毒，一種叫做「親共依附症候群」、另一種叫「個人復仇綜合症」。

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他進一步提到，親共依附症候群靠中國觀光團壟斷花蓮資源，讓地方經濟仰賴北京輸血，然後轉身將這種依賴，變成對中國的政治效忠，在國會帶頭癱瘓政府，毀憲亂政。

「個人復仇綜合症」則是把立法院當成個人仇恨清單的戰場，為了報私怨、不惜把制度搞垮，不是在監督，而是在清算，不是改革派，而是報復派。

尹立解讀這兩種病毒合體，變成一種全新變種毒株「傅黃病毒」，藍白兩黨集體感染，立法院變成了病毒孵化中心，不再為民立法，而是為黨內鬥爭輸血，為外來勢力開門。

他認為面對這場全面性感染，人民不能只戴口罩、看直播，而是要啟動民主的免疫反應，別的國家解方是解散國會或期中選舉，台灣解方就是罷免！

尹立說，罷免是台灣的民主抗體，是人民自己製造的解毒機制，每一次罷免行動，都是免疫系統的升級反應，將病灶標記、包圍、清除，誰成為病毒載體，就投票剷除，誰讓民主感染崩潰，就用罷免來消毒。

他喊話別讓病毒擴散到全身，別讓國會徹底敗血，要打的不只是幾個人，而是一整套危險劇本，全台大罷免，就是民主的防疫反應！

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