民進黨前黨工涉共諜案 4人今起訴

總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮涉入共諜案。（資料照）

2025/06/10 09:19

〔記者王定傳／台北報導〕總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉嫌遭中共吸收，收錢洩漏總統賴清德在副總統任內出訪行程、國安會秘書長吳釗燮任外交部長時與友邦使節或外賓談話，4人今年陸續被收押禁見。台北地檢署歷時4個月偵辦，今日依違反國安法，起訴黃取榮、吳尚雨、邱世元及何仁傑。

檢調查出，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友、資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨，以及長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑。

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檢調追查，賴清德當選總統後，吳尚雨獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；何仁傑則在吳釗燮擔任外交部長期間，蒐集外交部重要情資交給黃，同樣由黃交給中國情治人員，之後以現金或地下匯兌方式將報酬交給下游的吳、邱、何等人；檢調今年2月間發動兩波搜索，先羈押邱世元、黃取榮，再聲押吳尚雨獲准，4月間再聲押禁見何仁傑獲准。

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