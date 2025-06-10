藍白生嫌隙？今表決軍人加薪案 白挺自家版本

立法院。（資料照）

2025/06/10 08:48

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會6日原訂處理國民黨團所提國軍加薪修法提案，民眾黨團突然表達不支持，要提自己的版本，藍營溝通未果，評估表決可能會輸，緊急改為今（10）日再處理。但據了解，經過這幾天的協商，民眾黨仍不支持國民黨的版本、堅持自提版本，院會將上演各自票投自家陣營的戲碼。

國民黨立委所提修法，擬規定義務役薪資不得低於「最低工資法」所定之最低工資，並增列「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」等不分役別、階級等規定；另還提案增訂「國軍退除役官兵輔導條例第27之2條條文草案」，規定恢復自2017年以來所排除的上校以上階級軍人子女教育補助費。

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而民眾黨團則對金額有不同看法，主張分級距調整，分別為「將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月2萬5000元」，並提出附帶決議，推動軍人加薪法制化。

6日院會最後不處理藍委提案，與民眾黨團突然翻臉有關。據指出，由於民眾黨團總召黃國昌上週三指控財委會藍綠兩召委「私下喬好」，不處理民眾黨團所提的行政院補足地方補助款的提案，揚言若國民黨執意要處理軍人相關法案「民眾黨團不會支持」，會支持自己所提的版本。加上國民黨外交國防委員會召委黃仁率藍白立委在美國關島考察「原民外交」，7日才返國。國民黨團評估一旦表決恐會輸，因此改為今日再議。

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