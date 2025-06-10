批藍白毀憲亂政 沈榮欽籲民進黨中央第三階段全力支持大罷免

大罷免即將進入第3階段投票，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文呼籲民進黨中央，在第三階段全力支持大罷免。圖為遭罷免的國民黨及親國民黨的無黨籍立委，示意圖。（資料照，本報合成）

2025/06/10 09:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入第3階段投票，加拿大約克大學副教授沈榮欽發文直言，若不是國民黨和民眾黨聯合在國會毀憲亂政、亂刪預算、意圖癱瘓國家機關，並且削弱國防預算，同時癱瘓憲法法庭等，種種非民主常態的做法，又如何會有非民主常態的大罷免？他為此強調「大罷免雖非民主政治常態，但既為公民團體所發動，又與國會正常化表現息息相關，希望民進黨中央能夠在第三階段全力支持」。

沈榮欽在臉書發文指出，民進黨秘書長林右昌和曹興誠會面時表示：「大罷免並非民主常態，自己從以前就不支持大罷免」，因此引發曹興誠不滿，批評其「對支持大罷免算計過多」、「不夠積極」，不過在民進黨議員全體出面支援罷免後，曹興誠表示已經消除疑慮。

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沈榮欽表示，誠如林右昌所說「大罷免非民主常態」，有些民主國家甚至沒有罷免國會議員的制度，只有在特定情形下可以剝奪國會議員職位，更遑論全國的大罷免。

沈榮欽認為，儘管如此，但是林右昌只見到「大罷免非民主常態」，而未見發動大罷免的原因，未免令人遺憾。如果說不是國民黨和民眾黨聯合在國會毀憲亂政、亂刪預算、意圖癱瘓國家機關，並且削弱國防預算，同時癱瘓憲法法庭等，種種非民主常態的做法，又如何會有非民主常態的大罷免？請問選民在多數黨國會議員毀憲亂政、又意圖癱瘓大法官會議的情形下，人民如果不使用法律規定的罷免權，難道還有其他選擇嗎？未見其因，徒論其果，未免迂腐。

沈榮欽也引述媒體報導，指「進入第二階連署後的民進黨中央態度仍相當保守，一再重複『公民先行』論調，僅從旁協助罷免團體，但也因為黨中央對於罷免行動溫吞，空戰、陸戰策略不明確等因素，地方黨公職不知道如何出手協助公民團體互動等，仍急需綠營高層與罷免團體磨合討論出對策」。

沈榮欽批評，在民間團體發動罷免之後，國民黨先是由立委修改選罷法，接著由黨工發動罷免，各種以罷免當跳板選議員的小黨工，耽溺於媒體聲量，各種謊言與荒腔走板演出，然後各縣市黨部偽造文書抄錄名冊，國民黨立委與側翼各種對民間團體，誣指收錢辦事，接著黨中央朱立倫先是抹綠公民團體、操作政黨對決，然後下令找出「公民團體」發動罷免，民眾黨黃國昌趁機蹭聲量，宣稱要從台北幫到屏東，最後均一事無成，徒令小黨工走徐巧芯的路興風作浪。其中所顯示的不僅是政治制度遭到非法濫用，更是政治文化的倒退。

沈榮欽也提到，有趣的是，自民間團體發動大罷免後，如林俊憲委員所說：「大罷免治百病」，原先荒腔走板的藍白立委開始在立院表現正常起來，難道不正顯示大罷免對於制約立委有其效力？若罷免失敗，根據法律規定，在其任期內，便不得再提罷免案，形同給予國民黨立委保護傘，更令其在立院肆無忌憚為所欲為。

沈榮欽強調，縱使大罷免非民主政治常態，但既為公民團體所發動，又與國會正常化表現息息相關，希望民進黨中央能夠在第三階段全力支持公民團體，共同創造一個不再毀憲亂政、支持國防的正常國會。

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