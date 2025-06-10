批國民黨「舔共亂台」 黃帝穎：傷害歐美對台灣的民主信任

律師黃帝穎發文質疑，國民黨主席朱立倫「對外法盲、對內精算」，害各地黨工偽造文書卻法盲不道歉。他也批評國民黨「舔共亂台」，傷害歐美對台灣的民主信任，最大戰犯就是朱立倫與傅崐萁。（資料照）

2025/06/10 08:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨推動罷免民進黨民代涉連署造假案件遍佈全台，目前檢調至少搜索16處藍營地方黨部、約談被告195人，其中有20人被羈押。律師黃帝穎發文質疑，國民黨主席朱立倫「對外法盲、對內精算」，害各地黨工偽造文書卻法盲不道歉。他也批評國民黨「舔共亂台」，傷害歐美對台灣的民主信任，最大戰犯就是朱立倫與傅崐萁。

黃帝穎在臉書發文指出，國民黨主席朱立倫搞砸「以罷制罷」，不只台北罷雙吳徹底失敗，還害黃呂錦茹及書記長等黨工涉大量死人連署的偽造文書罪，遭法院裁定羈押禁見。

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黃帝穎質疑，朱立倫害慘黨工，各地黨部抄名冊犯偽造文書罪遭法辦，朱立倫卻對外「法盲」拒絕道歉，黨內「以罷制罷」卸責給青年軍後，現又甩鍋蔣萬安、盧秀燕、侯友宜及韓國瑜「四本柱」，要諸侯為國民黨中央的「反罷免」扛責。

黃帝穎表示，罷團通過二階與國民黨比數是31:0！主流民意很清楚，大罷免是針對毀憲亂政、亂砍預算的藍委！他也批評國民黨失民心又要罷綠委，才會鋌而走險抄名冊，全國超過2039死人連署涉犯偽造文書罪，國民黨多個地方黨部均遭法辦，甚至還有國民黨地方政府官員淪共犯，花蓮民政處長及基隆民政處長被法院裁定羈押禁見。

黃帝穎也砲轟，朱立倫不顧國際形象，重用三大犯罪判刑定讞的傅崐萁當總召，甚且率國民黨立委到中國朝拜，回台「毀憲亂政」強推擴權法案，導致在台投資超過700億美元「歐洲商會」發佈警示。

黃帝穎指出，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣串連30位國際學者強烈譴責國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家規範」，並批國民黨「舔共亂台」，傷害歐美對台灣的民主信任，最大戰犯就是朱立倫與傅崐萁。

黃帝穎在文末也諷刺，尤其朱立倫害各地黨工偽造文書，卻法盲拒絕道歉，又精算卸責青年軍及四本柱，朱立倫堪稱國民黨「有權無責」的政治精算師！

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